Statul a îndatorat fiecare român cu peste 11.000 de euro. România a ajuns cu datoriile la un nivel record și continuă să se împrumute

Luni, 06 Octombrie 2025, ora 11:08
Românii sunt tot mai îndatorati de stat FOTO Pixabay

Statul român a ajuns la un nivel record al datoriei publice, depășind 1.000 de miliarde de lei, echivalentul a peste 55.000 de lei pe locuitor.

În prima jumătate a anului, datoria publică a urcat la 57,2% din PIB, iar majoritatea finanțării a fost asigurată prin vânzarea de titluri de stat pe termen mediu și lung. Într-o singură lună, datoria administrației centrale a crescut cu 6 miliarde de lei, evidențiind presiunea tot mai mare asupra finanțelor publice și a necesității de resurse pentru acoperirea plăților curente și a obligațiilor istorice, arată Digi24.ro.

Nevoia de bani pentru plățile zilnice sau pentru a acoperi găurile din trecut i-a făcut pe reprezentanții Ministerului Finanțelor să vândă titluri de stat în valoare de peste 856 de miliarde de lei, majoritatea pe termen mediu și lung. Conform datelor de la Ministerul Finanțelor, datoria administrației publice centrale a crescut într-o singură lună cu 6 miliarde de lei și a ajuns la pragul de 1.016 miliarde de lei. Dacă adăugăm și datoria administrațiilor publice, în România, fiecare locuitor este în prezent dator cu peste 55.000 de lei, adică peste 11.000 de euro.

#datorie Romania, #indatorare, #statul roman, #imprumuturi , #Stiri Finantare

