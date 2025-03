Avertismentul lui Nicușor Dan: România se îndreaptă spre datorii mai scumpe și riscă să rămână fără noi investitori. „Știu ce trebuie făcut pentru a ne reveni”

Candidatul independent la alegerile prezidențiale Nicușor Dan a avertizat duminică, 16 martie, despre viitorul datoriei suverane a României, în contextul în care a treia mare agenție din domeniu a înrăutățit perspectiva privind creditul suveran. Primarul Capitalei spune că soluția este o „disciplină bugetară mai mare, care să țină sub control cheltuielile”.

Agenția Moody's, care notează datoriile țărilor, a confirmat vineri, 14 martie, nota pentru România - Baa3 -, dar a schimbat perspectiva de la „stabilă” la „negativă”. Compania americană a avertizat cu privire la „riscurile ca, în absența adoptării unor măsuri în plus de consolidare fiscakă, puterea fiscală a României va fi slăbită semnificativ în anii care vin”.

„În zgomotul electoral a fost tratată prea discret știrea că agenția de rating Moody’s a retrogradat perspectiva României de la „stabilă” la „negativă”. Este ultima agenție care ne retrogradează ratingul de țară după ce același lucru l-au făcut de curând Fitch Ratings și S&P Global Ratings”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Ratingul suveran al României a rămas neschimbat, pe ultimele trepte recomandate investițiilor, dar perspectiva a fost înrăutățită de fiecare companie în parte. Acestea sunt un soi de semnale de alarmă pe care agențiile le transmit, pentru a impulsiona schimbări în politica de stat a țărilor. O eventuală retrogradare în categoria nerecomandată pentru investiții (junk) nu ar mai permite anumitor investitori să finanțeze datoria publică și ar forța statul să ofere dobânzi mai mari pentru se împrumuta. Cu alte cuvinte, datoria ar crește și ar deveni mai scumpă.

Primarul Capitalei semnalează mai multe probleme: „deficit enorm de aproape 8% din PIB, întârzieri semnificative în atragerea banilor din PNRR și de adoptare a măsurilor de reformă fiscală sunt probleme structurale pe care Guvernul nu pare în stare să le rezolve”.

Pentru Dan, soluția constă în măsuri mai puternice de tăiere a cheltuielilor de la buget.

„Fără o disciplină bugetară mai mare care să țină sub control cheltuielile România se va împrumuta din ce în ce mai scump și va eșua în atragerea de noi investiții care să crească numărul locurilor de muncă bine plătite. Fără un președinte activ care să impulsioneze Guvernul să facă reforme și să atragă banii europeni nu vom reuși să recâștigăm încrederea investitorilor. În ce mă privește știu ce trebuie făcut pentru a ne reveni ca țară pentru că am făcut lucrul acesta cu Bucureștiul. L-am preluat cu datorii de peste 3 miliarde și am ajuns la un rating individual al Capitalei de nivel „A”, cu patru trepte peste cel al României”, a mai spus edilul.

