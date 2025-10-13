A patra emisiune de euro-obligațiuni a României din 2025. Câți bani au fost atrași de pe piețele externe

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, bucuros de succesul unei noi emisiuni de euroobligațiuni FOTO Captură video Youtube.com/Guvernul României

Ministerul Finanţelor a anunțat rezultatele celei de-a patra emisiuni de euroobligațiuni a României din acest an. În urma emisiei din 2 octombrie, România a atras de pe pieţele extern aproximativ 4 miliarde de euro. Desfășurată în 3 tranșe, este ultima tranzacţie publică de euroobligaţiuni a României în anul 2025.

Emisiunea de euroobligațiuni s-a realizat în trei tranșe: o tranșă de 2 miliarde de euro cu scadenţa de 7 ani (2033), o tranșă de 1 miliard de euro pe 12 ani (2037) şi 1 miliard de euro pe o nouă tranșă de 20 ani (2045).

Ministerul Finanţelor anunţă că, totodată, corelat cu această emisiune, România a continuat procesul de administrare activă a portofoliului de datorie prin utilizarea unei operaţiuni de răscumpărare anticipată a euroobligaţiunilor scadente în anul 2026, în scopul limitării riscului de refinanţare şi extinderii maturităţii medii reziduale a portofoliului.

Astfel, România a anunţat şi oferte de răscumpărare la preţ fix ("Tender offer") pe parcursul a 5 zile lucrătoare pentru fiecare dintre cele trei obligaţiuni suverane în euro cu scadenţa în 2026, cu o valoare cumulată de 4,25 miliarde euro. Prin urmare, pe 10 octombrie, România a încheiat operaţiunea de răscumpărare anticipată parţială a euroobligaţiunilor cu scadenţa în 2026, în valoare totală de aproximativ 1 miliard EUR, după cum urmează:

550 milioane EUR din obligaţiunile cu scadenţa la 26 februarie 2026 (aprox. 42,3% din emisiune);240,3 milioane EUR din obligaţiunile cu scadenţa la 26 septembrie 2026 (aprox. 13,4% din emisiune);209,6 milioane EUR din obligaţiunile cu scadenţa la 8 decembrie 2026 (aprox. 18,2% din emisiune).

Potrivit MF, tranzacţia marchează noi recorduri: cel mai mare volum total maxim al ordinelor din partea investitorilor înainte de fixarea marjelor: 17,5 miliarde EUR; cea mai mare reducere de spread (45 bps pentru tranşele de 7 şi 20 de ani şi 40bps pentru tranşa de 12 ani) ce a permis reducerea cea mai semnificativă a primelor de emisiune (-15/-5/-5bps); cea mai mare operaţiune de răscumpărare anticipată realizată de România printr-o emisiune de euroobligaţiuni, care a totalizat aproximativ 1 miliard de EUR.

Această tranzacţie face parte din strategia României de a se finanţa extern în 2025, asigurând atât acoperirea necesarului de finanţare, cât şi consolidarea rezervei de valută a statului.

„Succesul României pe pieţele internaţionale de capital, în prima zi după adoptarea rectificării bugetare, confirmă încrederea investitorilor în direcţia economică a ţării şi în măsurile adoptate. Semnalul transmis sprijină continuarea reformelor pentru stabilitate macroeconomică şi sustenabilitate fiscală. Vom acţiona ferm pentru corectarea dezechilibrelor şi pentru un mediu investiţional predictibil şi atractiv”, afirmă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Cumpărătorii obligațiunilor României

Emisiunea de euro-obligaţiuni a beneficiat de o bază investiţională foarte diversificată, atât din punct de vedere geografic, cât şi din perspectiva tipurilor de investitori, precizează MF.

Din punct de vedere al tipurilor de investitori, se distinge preponderenţa investitorilor de tipul "real money", respectiv fonduri de active administrate privat care au avut o pondere în cadrul maturităţilor de 7, 12, respectiv 20 de ani de 71%, 51% şi respectiv 69%. Cea mai mare participare a fondurilor de pensii şi asigurări a fost la tranşa de 12 ani (18%). Fondurile suverane şi instituţiile oficiale au avut o participare echilibrată în cadrul tuturor tranşelor emisiunii, cu o pondere de 5% pentru maturităţile de 7 şi 20 de ani şi o participare uşor mai ridicată, de 8%, în tranşa de 12 ani.

Distribuţia geografică a investitorilor, pentru maturitatea de 7 ani EUR a fost următoarea: UK 36%, America 28%, Europa de Vest 15%, restul Europei 7%, CEE 7%, Romania 4%, Asia şi Orientul Mijlociu 3%.

Pentru maturitatea de 12 ani EUR, distribuţia geografică a investitorilor a fost: UK 34%, America 20%, Europa de Vest 22%, restul Europei 2%, CEE 8%, România 9%, Asia şi Orientul Mijlociu 5%.

Distribuţia geografică a investitorilor, pentru maturitatea de 20 ani EUR a fost următoarea: UK 58%, America 16%, Europa de Vest 11%, restul Europei 5%, CEE 3%, România 2%, Asia şi Orientul Mijlociu 5%.

România a vândut obligaţiuni în 3 tranşe, din care 2 miliarde de euro cu maturitatea de 7 ani lung, cu un randament de 5,486% şi o rată de dobândă de 5,375% pe an, 1 miliard de euro cu maturitatea de 12 ani, cu un randament de 6,208% şi o rată de dobândă de 6,125% pe an şi un 1 miliard de euro cu maturitatea de 20 de ani, cu un randament de 6,620% şi o rată de dobândă de 6,500% pe an, arată Ministerul Finanţelor.

Potrivit sursei citate, tranzacţia a fost intermediată de: Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, HSBC Continental Europe, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE şi Raiffeisen Bank International AG.

