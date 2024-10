Salariatii Daimler protesteaza pentru pastrarea locurilor de munca in Germania

Aproape 12.000 de salariati ai constructorului auto Daimler participa, marti, la un manifest in favoarea pastrarii locurilor de munca in Germania, temandu-se de o posibila relocalizare a unei parti a productiei in SUA, a anuntat comitetul de intreprindere, potrivit AFP, precizeaza NewsIn.

"3.000 de locuri de munca sunt amenintate" de proiectul de relocalizare a uzinei de la Sindelfingen, principala uzina de productie a masinilor Daimler, care are 28.000 de salariati, a declarat un purtator de cuvant al comitetului de intreprindere, din care fac parte reprezentanti ai conducerii si angajatilor.Potrivit acestuia, conducerea Daimler, proprietara marcii Mercedes-Benz , ar putea decide mutarea din 2014 a productiei modelului de berlina Classe C catre uzina americana de la Tuscaloosa. Grupul auto a refuzat sa faca vreun comentariu. Grupul Daimler , care a fost puternic afectat de criza, deruleaza un program amplu de economii, al carui volum, estimat initial la 4 miliarde euro, ar putea fi depasit inainte de finalul acestui an.Producerea automobilelor Classe C in statele unde sunt vandute, in special SUA, ar putea atenua impactul variatiei cursului de schimb asupra incasarilor.