Ciolos, avizat favorabil in unanimitate in Comisia de Agricultura din PE

Dacian Ciolos, desemnat comisar european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, a fost avizat favorabil, vineri, in unanimitate, de grupurile politice din Parlamentul European, a declarat, pentru MEDIAFAX, Paolo de Castro, presedintele Comisiei pentru Agricultura din PE.

"Toata lumea este foarte fericita", a glumit De Castro, citat de Mediafax.

El a spus ca Dacian Ciolos a raspuns foarte bine la toate intrebarile pe care i le-au adresat eurodeputatii.

"Toata lumea a inteles si este fericita ca este un comisar care a inteles in primul rand importanta Politicii Agricole Comune pentru cetateni", a spus De Castro.

"A fost un vot favorabil in unanimitate, ceea ce inseamna ca toate grupurile politice au votat pentru avizarea lui Dacian Ciolos.

Asadar acesta poate trece in etapa urmatoare in vederea definitivarii procedurii de confirmare in functia de comisar european", a spus De Castro.

"Ne bucuram mult ca romanii au un comisar bine pregatit intr-un domeniu atat de important", a adaugat De Castro.

Ciolos a fost audiat, vineri, timp de trei ore, de Comisia de Agricultura din PE.

Dacian Ciolos a spus, intr-o scurta declaratie de presa, la finalul dezbaterilor din comisie, ca audierea sa a prilejuit o dezbatere foarte impresionanta, el declarandu-se placut surprins sa vada interesul dar si diversitatea de opinii manifestate fata de PAC.

Ads