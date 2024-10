Barroso: Dacian Ciolos a fost cel mai competent candidat

Presedintele Comisiei Europene Jose Manuel Barroso a luat vineri apararea lui Dacian Ciolos in legatura cu faptul ca vine dintr-o tara ce a avut probleme in gestionarea fondurilor agricole, sustinand ca acesta a fost cel mai competent candidat pe care l-a avut, scrie NewsIn.

"Este o insulta fata de persoana si fata de tara respectiva. Avem un principiu in Europa - principiul non-discriminarii. A spune ca un candidat nu poate lua un anumit portofoliu pentru ca vine dintr-o anumita tara este impotriva valorilor noastre si nu pot accepta asa ceva", a spus Barroso raspunzand unei intrebari in acest sens la conferinta de presa in care a anuntat componenta noii sale echipe, ce va trebui insa validata de Parlamentul European.



"Sunt extrem de fericit sa-l desemnez pe domnul Ciolos ministru (comisar - n.r.) pentru agricultura si dezvoltare regionala. Este de departe cel mai competent dintre toate numele pe care le-am primit pentru acest post. Daca va uitati la CV-ul lui, nu este nici o indoiala. Am vorbit cu el, stiu ca este foarte angajat in dosarul agriculturii, a lucrat toata viata in acest domeniu," a precizat presedintele CE.

El a adaugat ca Ciolos este dedicat unui concept modern privind agricultura si dezvoltarea regionala - "asa cum am subliniat in prioritatile politice prezentate Consiliului si Parlamentului European", dupa cum a subliniat Barroso - , aluzie la ingrijorarile pe care le-ar putea formula unele capitale privind sprijinul puternic al Frantei pentru candidatul roman.

Franta doreste mentinerea actualei politici agricole comune, deoarece este cel mai mare beneficiar al subventiilor in acest domeniu. Modernizarea politicii se traduce prin recalibrarea finantarilor catre alte prioritati.



Nominalizarea lui Ciolos la agricultura a surprins unii oficiali europeni, cunoscuta fiind pozitia anterioara a presedintelui CE, de a evita alocarea agriculturii unui roman ce beneficiaza de sprijinul Frantei.

Motivul invocat, neoficial, de cabinetul lui Barroso era ca Romania a avut probleme cu fondurile SAPARD si ca statele membre care sunt principalii contribuitori la bugetul UE - ca Germania si Olanda - ar putea avea ridica obiectii in acest sens. "Se pare ca Parisul a facut presiuni imense pentru a-l avea pe Ciolos", a spus un oficial german, sub protectia anonimatului.



Candidatura lui Dacian Ciolos pentru un post in Comisia Europeana a fost anuntata oficial de Romania la 12 octombrie, starnind controverse atat in Romania, cat si in presa straina, in special cea irlandeza, in conditiile in care Dublinul viza, la randu-i, acest portofoliu.

