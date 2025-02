AVAS vinde RAMI Dacia pe baza de oferte

RAMI Dacia va fi vanduta pe baza de oferte finale, imbunatatite si irevocabile pentru ca, doar astfel, pot fi impuse conditii contractuale noului investitor, cum ar fi pastrarea numarului de salariati si a activitatii de baza, a declarat, miercuri, vicepresedintele AVAS, Laszlo Gyerko."Daca am fi vandut la Bursa nu puteam sa stabilim astfel de conditii. Deci, nu aveam convingerea ca activitatea va fi continuata", a fost replica vicepresedintelui AVAS la cererea Asociatiei Oamenilor de Afaceri Romani ca privatizarea Rami sa fie facuta prin vanzarea de pachete de actiuni prin intermediul Bursei Romane de Valori.

"Noul proprietar nu va putea sa valorifice activele in scop imobiliar, pentru ca vor exista interdictii clare in contract", a mai adagat Gyerko cu referire la opinia AOAR ca vanzarea acestei firme catre investitori privati ar fi o speculatie imobiliara.

Conducerea AVAS a precizat ca va lua in considerare doar ofertele care contin un capital de lucru de cel putin 987.500 euro in primele trei luni de la cumparare. Oferta financiara va avea o pondere de 70%, iar cea tehnica de 30% din punctaj.

O alta conditie ceruta potentialilor investitori este sa aiba experienta de peste zece ani in domeniul de productie si comercializare a diamantelor sintetice. Selectia ofertelor se va realiza inclusiv pe baza cifrei de afaceri obtinute in ulimii trei ani.

AVAS a lansat privatizarea societatii Rami Dacia Bucuresti, saptamana trecuta, prin publicarea anuntului de vanzare a intregului pachet de actiuni detinut de stat, ofertele potentialilor investitori urmand a fi depuse pana pe 16 octombrie.

Presedintele AVAS, Razvan Orasanu, a declarat ca a primit deja expresia de interes pentru cumpararea societatii de catre firma belgiana Finkelstein, unul dintre partenerii comerciali ai societatii romanesti.

Rami Dacia, infiintata in 1974, este singurul producator de diamante sintetice din Romania si din Europa de Est. In jur de 70% din cifra de afaceri a companiei, de peste trei milioane lei in 2005, este generata de productia de diamante, iar restul din fabricarea de produse abrazive. De asemenea, doua treimi din productie sunt exportate, principala destinatie fiind Olanda.

NewsIn

