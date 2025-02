APIA: Lipsa fondurilor va duce in 2010 la scaderea vanzarii vehiculelor cu 12%

Lipsa fondurilor, proprii sau a creditelor, va duce in acest an la scaderea vanzarii de vehicule cu 12%, la 130.000 unitati, fata de 147.962 vehicule vandute in 2009, au declarat joi reprezentantii Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), in cadrul unei conferinte de presa, informeaza NewsIn.

"Estimarile pentru 2010 arata un total piata de 130.000 unitati vandute, dintre care 115.000 autoturisme. Aceasta din cauza lipsei de fonduri (proprii sau credite), plus puterea de cumparare redusa a cetatenilor si companiilor pentru mijloace de transport", a declarat joi vicepresedintele APIA, Brent Valmar.

Din totalul de autoturisme vandute anul trecut, 91.457 au fost unitati de import, iar 38.736 au reprezentat autoturismele autohtone vandute (marca Dacia).

In 2008, fusesera vandute 188.954 autoturisme de import si 81.945 autoturisme autohtone.

De asemenea, Dacia a fost cea mai vanduta marca in 2009, avand o cota de piata de 30% si 38.736 unitati vandute, aceasta fiind urmata de Hyundai (cu 10.798 unitati vandute si o cota de piata de 8,3%), Volkswagen (cu 9.441 autoturisme vandute si o cota de piata de 7,3%), Renault (cu 8.934 unitati vandute si o cota de piata de 6,9%), Skoda (cu 8.857 autoturisme vandute si o cota de piata de 6,8%) si Ford (cu 8.780 unitati vandute si cota de piata de 6,7%).

Totodata, in 2009, s-au mai vandut 16.678 vehicule comerciale, in scadere cu 65,9% fata de cele din 2008, cand s-au vandut 48.875 vehicule comerciale.

De altfel, s-au mai vandut si 1.091 autobuze, mai putine cu 74,4% fata de autobuzele vandute in anul anterior (4.259).

Potrivit lui Brent Valmar, in acest an se va reveni la un pret normal al vehiculelor, ca urmare a reasezarii pietei la un nivel scazut si a lichidarii problemelor generate de existenta stocurilor la inceputul lui 2009.

"Reducerile de pret din anul trecut ne-au sustinut lichidarile de stoc. Dar fiecare masina vanduta in 2009 a generat pierderi, pentru ca firmele au facut reduceri. Unii mai nebuni au facut reduceri la masini chiar si cu pana la 40%", a precizat Brent Valmar.

De asemenea, vicepresedintele APIA spera ca Programul Rabla sa demareze cat mai repede, cel mai probabil la mijlocul lunii februarie.



