Dacia lansează astăzi Hipster Concept, pregătită să devină mașina populară a viitorului VIDEO

Dacia Hipster Concept este reinterpretarea mașinii populare pentru secolul XXI: un vehicul 100% electric, compact, practic și eficient, conceput să răspundă nevoilor reale ale utilizatorilor. Cu doar 3 metri lungime și patru locuri, modelul promite autonomie suficientă pentru deplasările zilnice, un design simplu și robust, și o amprentă de carbon redusă cu 50% față de modelele electrice existente. Începând de luni, 6 octombrie, Dacia Hipster Concept se numără printre modelele disponibile pe aplicația Dacia AR, care poate fi descărcată cu ajutorul unui cod QR.

Dacia Hipster Concept combină mobilitatea urbană și confortul pentru viața de zi cu zi cu soluții inovatoare de digitalizare și personalizare, păstrând filosofia mărcii de a oferi mobilitate accesibilă pentru cât mai mulți oameni.

„Dintre toate proiectele la care am lucrat, acesta este cel mai tipic proiect Dacia. Un proiect cu impact social comparabil cu cel al modelului Logan, acum 20 de ani. Și este vorba despre crearea unui obiect care nu există încă.”, spune Romain Gauvin, Director Design Avansat & Design Exterior Dacia:

Mașina populară a viitorului

Atunci când au imaginat Dacia Hipster Concept, echipele Dacia au pornit de la nevoile reale ale utilizatorilor, de la modul în care aceștia folosesc mașina în viața de zi cu zi. Pe scurt, de la esențial. Dacia Hipster Concept este partenerul ideal pentru viața de zi cu zi: un vehicul agil, practic, economic.

„Dacia Hipster Concept oferă tot ce ai nevoie de la o mașină de zi cu zi, într-un format de doar 3 m lungime, 1,53 m înălțime și 1,55 m lățime: 4 locuri reale și un portbagaj modular cu un volum între 70 și 500 de litri.”, declară Stéphanie Chiron, Responsabil Produs Avansat Dacia.

Dacia Hipster Concept oferă o capacitate reală de transport într-un format ultra-compact – o ofertă inedită, inexistentă până acum pe piață. Este cu 20% mai ușoară decât Spring. Această performanță este rezultatul unei abordări eco-smart globale: mai puțină greutate înseamnă mai puține materii prime și mai puțină energie consumată în producție. Înseamnă, de asemenea, mai puțină energie consumată în utilizare. Ambiția Dacia Hipster Concept este de a reduce la jumătate amprenta de carbon pe întregul ciclu de viață al vehiculului, comparativ cu cele mai performante modele electrice actuale.

Dacia Hipster Concept este în largul său atât în oraș, cât și pe drumurile rurale sau periurbane. Este gândită pentru viața de zi cu zi, oferind o autonomie suficientă pentru deplasările cotidiene, cu doar două reîncărcări pe săptămână. Și aici, Dacia Hipster Concept răspunde nevoilor reale ale clienților. Spre exemplu, în Franța, 94% dintre șoferi parcurg mai puțin de 40 km pe zi.

Cu modelul Spring, Dacia a fost primul constructor care a făcut mobilitatea electrică accesibilă. Cu Dacia Hipster Concept, Dacia vrea să meargă și mai departe, adresându-se unui public larg care nu găsește astăzi o ofertă potrivită pentru bugetul de care dispune. Prețul mediu al unui vehicul nou a crescut în Europa cu 77% între 2010 și 2024 – mult peste ritmul de creștere al puterii de cumpărare.

În istoria automobilului, modelele populare cu cel mai mare succes s-au remarcat întotdeauna printr-un design inovator. Romain Gauvin, Director Design Avansat & Design Exterior Dacia: „În demersul de a reinventa adevărata mașină populară, ambiția noastră a fost aceea de a-i oferi un design expresiv și memorabil. O mașină pe care o poți desena din trei linii.”

Dacia Hipster Concept se remarcă printr-un design foarte simplu și robust: un bloc bine așezat pe 4 roți, amplasate în cele 4 colțuri. Nu există console, nici în față, nici în spate.

"Mai spațioasă la interior"

Interiorul este optimizat pentru a oferi un spațiu remarcabil, raportat la dimensiunile sale exterioare compacte. Habitaclul urmează fidel forma cubică a caroseriei, geamurile laterale și parbrizul fiind aproape verticale, pentru a maximiza spațiul disponibil. Partea frontală a plafonului este vitrată, accentuând senzația de luminozitate și de spațiu. Pentru reducerea costurilor și a greutății, geamurile laterale sunt culisante.

Patru adulți pot călători confortabil în Dacia Hipster Concept. Șoferul și pasagerul din față sunt așezați într-o poziție identică cu cea din Dacia Sandero, ceea ce le asigură confort și vizibilitate optimă. Accesul la locurile din spate este facilitat de deschiderea largă a ușii și se realizează prin rabatarea scaunului pasagerului din față.

Dacia a acordat o atenție deosebită designului scaunelor, pentru a îmbina confortul și convivialitatea cu reducerea greutății și a costurilor. Structura scaunelor rămâne vizibilă, fiind completată de un material textil tehnic, plăcut la atingere. Scaunele din față sunt unite într-o banchetă – o soluție simplă și primitoare, care amintește de modelele populare emblematice din trecut. În plus, tetierele perforate contribuie la optimizarea masei.

Gândită pentru viața reală, Dacia Hipster Concept se adaptează tuturor situațiilor cotidiene. Bancheta spate rabatabilă permite adaptarea volumului portbagajului de la 70 litri (cu 4 pasageri) până la 500 litri (cu 2 pasageri). Pentru un plus de confort și siguranță, planșa de bord integrează două airbaguri.

Pentru a răspunde cât mai precis nevoilor specifice ale fiecărui utilizator, interiorul modelului Dacia Hipster Concept este „YouClip® native”. Dotat din fabrică cu strictul necesar, acesta poate fi personalizat cu ajutorul gamei de accesorii YouClip®, dezvoltată de Dacia. Cele 11 puncte de fixare YouClip sunt distribuite pe planșa de bord, pe panourile ușilor și în interiorul portbagajului. Acestea pot găzdui diverse accesorii, precum suportul pentru pahare, cotiera, plafoniera etc.

Conectivitatea și digitalizarea fac astăzi parte din esențialul cotidian și contribuie la simplificarea și eficientizarea utilizării zilnice a vehiculului, în special prin stația de andocare pentru smartphone, care respectă filosofia Dacia BYOD — „Bring Your Own Device”. Aceasta permite o conectivitate fluidă între smartphone și vehicul.

Smartphone-ul devine chiar o cheie digitală, utilizată pentru deblocarea și pornirea mașinii. Odată ce șoferul este instalat la volan, stația de andocare funcționează ca ecran multimedia, afișând aplicația de navigație preferată. Ea asigură, totodată, și sistemul audio al vehiculului, asociat unei boxe Bluetooth portabile, compatibile cu sistemul YouClip.

