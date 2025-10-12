Recenzia virală a unui rus la Lada Largus în 2025, Dacia Logan MCV de primă generație care încă se produce în Rusia. Ce primești pentru 18.500 de euro. „Măi, băieți. E 2025!”

Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 19:43
832 citiri
Recenzia virală a unui rus la Lada Largus în 2025, Dacia Logan MCV de primă generație care încă se produce în Rusia. Ce primești pentru 18.500 de euro. „Măi, băieți. E 2025!”
Lada Largus facelift FOTO Lada Belarus

Prima generație de Dacia Logan MCV a fost una dintre cele mai apreciate modele produse de marca de la Mioveni în ultimii 20 de ani. Mașina practică și spațioasă a fost un succes atât în țară, cât și la export, în țările din vestul Europei. Clienții au apreciat faptul că era spațioasă (avea șapte locuri), practică, putea fi transformată ușor în utilitară și că avea un preț fără concurență. Prima generație de Logan MCV a fost cumpărată și de familii numeroase, care nu-și permiteau un monovolum, cât și de mici antreprenori, care puteau să transporte și oameni, și marfă, foarte ușor. Mașina a fost în producție între 2006 și 2012, când fabrica de la Mioveni s-a retehnologizat pentru producția celei de-a doua generații de Logan.

Mulți dintre clienții primei generații de Logan MCV au deplâns ieșirea de pe piață a mașinii și, ulterior, că a doua generație nu a avut aceleași calități. Dar nu mulți știu că Logan MCV încă este în producție, în Rusia, ca Lada Largus. Renault, care deținea atunci și Dacia și Avtovaz (compania mamă a Lada), a început producția de Logan MCV în Rusia, când aceasta se oprea în România. Logan sedan era deja în producție.

Noua Lada Largus, cum a fost numit Logan MCV în Rusia, urma să umple golul lăsat pe piață de străvechea, dar legendară Lada Riva, care a ieșit din producție la scurt timp după ce a început asamblarea Largus. Urma să fie o mașină ieftină și practică pentru ruși.

Mașina românească cu siglă de Lada încă trăiește în Rusia, primind și un facelift în 2021. Partea frontală a fost total înlocuită cu cea de la a doua generație de Logan, care era deja înlocuită în România și Europa cu a treia generație. Pe scurt, rușii au acum ca „mașină națională” un Logan MCV de primă generație cu „botul” de la a doua generație de Logan. Adesea, în industria auto, mașinile vechi sunt ținute în producție pe piețe secundare, un primează prețul, nu calitatea, siguranța sau dotările.

În 2025, Lada Largus are încă dotări de acum 20 de ani, dar prețul este actual, cum a descoperit cu stupoare un rus care a urcat în mașină într-o reprezentanță Lada. Bărbatul a fost oripilat de faptul că nu era nici radio, nici boxe, nici volan acoperit cu piele. Interiorul este cunoscut oricărui român care s-a urcat într-un Logan de primă generație, pentru că este același. Singurele dotări notabile, a spus rusul, sunt aerul condiționat, sistemul ABS și cele 7 locuri. În rest, o ambianță spartană, dar una pentru care trebuie să dai 1,8 milioane de ruble, adică 18.500 de euro. „Măi, băieți. E 2025! Pentru ce îi plătiți pe angajații din fabrică?” spune rusul cu amărăciune. În România, atât costă o Dacia Jogger cu șapte locuri nouă, în varianta de bază, succesorul spiritual al MCV, dar o mașină mult mai modernă și mai sigură.

A Russian made a review of a new Lada Largus, priced at almost 1,8 million rubles ($21,5 thousand) in the "Comfort" trim level.

The car does not have climate control, a stereo, steering wheel and seat adjustment, covering or function buttons on the steering wheel. It also has an… pic.twitter.com/60Z1WU36Fa— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 26, 2025

Producția de Lada Largus a fost întreruptă de ieșirea Renault de pe piața rusă, ca urmare a invaziei rusești în Ucraina. Dar producția a fost repornită, fără piesele occidentale. De asemenea, a fost schimbată și fabrica, de la Togliatti la Ijevsk.

