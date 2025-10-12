Dacia înregistrează un nou record de vânzări. Care sunt modelele vedetă pe care le cumpără europenii

Dacia marchează în 2025 cel mai bun nivel de vânzări din ultimii șase ani, cu peste 461.000 de vehicule comercializate la nivel global între ianuarie și august, în creștere cu aproape 6% față de anul trecut. Deși performanța rămâne sub recordul istoric din 2019, când marca vindea și vehicule comerciale, Sandero și Duster continuă să fie modelele vedetă, iar lansările programate pentru final de an ar putea impulsiona suplimentar vânzările pe piețele majore din Europa.

Dacia a vândut în primele opt luni din acest an un total de 461.300 de vehicule, pe cele 44 de piețe internaționale pe care este prezentă sub siglă proprie, potrivit informațiilor Profit.ro.

Volumul din intervalul analizat este mai mare cu aproape 6 procente față de cel de anul trecut, ceea ce reprezintă o performanță într-un moment în care industria auto se află într-un echilibru precar din acest punct de vedere.

Rezultatul vine la finalul unei luni august în care vânzările s-au ridicat la 44.110 unități, cu aproape 9 procente peste cel de anul trecut, de asemenea o valoare foarte bună într-o lună în care de obicei vânzările sunt slabe și uzinele se află în vacanță.

Marca românească deținută de grupul Renault a avut un plus de aproape 4.000 de vehicule vândute, în luna a opta, și a ajuns la aproape 8.000 de vehicule în plus, pe întreg intervalul, ceea ce înseamnă că performanța din august a dublat practic rezultatul pe întreg anul.

Ads

Modelele care se vând cel mai bine

Cele mai vândute modele ale mărcii Dacia rămân Sandero, care are aproximativ 210.000 de unități vândute la nivel global, urmat de Duster, cu 180.000 de unități, SUV-ul fiind pe un trend crescător generat de lansarea noii generații, în urmă cu un an.

Pe de altă parte, trendul de creștere pe care se află Bigster ar putea împinge și mai mult performanțele, mai ales pe piețele majore, Germania, Franța și Marea Britanie. În acest moment, Bigster a depășit 30.000 de unități vândute și devine un reper pentru cifrele de vânzări ale mărcii, dar mai are destul până când ar putea atinge ținta de 100.000 de unități anual, pe care și-au propus-o șefii Dacia.

În 2019, Dacia vindea, în intervalul ianuarie – august, 480.200 vehicule, cu o lună august cu performanțe notabile: 52.500 de unități, în creștere cu 4% față de anul precedent. Este important însă să amintim că la acel moment Dacia vindea și modelul comercial Dokker, care contribuia cu 30.000 de unități vândute la performanțele mărcii pe intervalul respectiv.

Ads

La final de an 2019, vânzările Dacia depășeau 690.000 de vehicule pe segmentul de autoturisme, la care s-au adăugat 46.000 de vehicule comerciale. În România, Dacia a vândut în acel an 55.000, iar în total, volumul vândut s-a ridicat la 736.500 de vehicule. Anul acesta, cu ritmul lunar actual, Dacia ar putea depăși vânzările din 2019 pe segmentul de autoturisme, dar este greu de crezut că va putea atinge performanța generală de vânzări. Dacia se pregătește să lanseze în acest final de an versiunile restilizate ale familiei Sandero, Jogger și Logan, precum și noua motorizare cu tracțiune 4x4 și cutie automată, pe cele două SUV-uri, Duster și Bigster.

...citeste mai departe despre "Dacia înregistrează un nou record de vânzări. Care sunt modelele vedetă pe care le cumpără europenii" pe Ziare.com

Ads