Dacia are un nou CEO, venit de la Mercedes. Moștenire grea pentru proaspăta șefă a companiei. Fostul lider era supranumit „găina care face ouă de aur”

Katrin Adt a devenit noua șefă Dacia cu intenția clară de a păstra direcția care a adus brandului succesul recent, după plecarea neașteptată a lui Denis Le Vot. Aceasta afirmă că, în contextul în care prețurile la mașinile noi cresc, Dacia trebuie să asigure „mobilitate accesibilă și libertate personală”.

În declarațiile oferite public, noua șefă a mărcii a subliniat că nu plănuiește o schimbare radicală a strategiei: „Continuăm aceeași poveste de succes, dar într-o lume diferită”, a spus ea. Katrin Adt a venit la Dacia după o carieră de peste un sfert de secol în grupul Mercedes-Benz, perioadă în care a condus și marca Smart.

Plecarea surprinzătoare a lui Denis Le Vot, cel descris în presă drept „găina care face ouă de aur” a Grupului Renault, a creat îngrijorare, în condițiile în care acesta a fost considerat principalul arhitect al rezultatelor obținute în ultimii ani. Mandatul lui Le Vot a rămas acum de domeniul trecutului, iar succesorul său vine cu multă energie pentru a duce la bun sfârșit proiectele în curs și pentru a împiedica Dacia să fie depășită de avansul concurenței chineze, scrie motor.es. Deși modelele Dacia înregistrează vânzări bune în Europa — Sandero dominând topurile de vânzări din Spania — compania se confruntă cu o serie de provocări, printre care presiunea competitivă venită dinspre mărci precum Omoda, Jaecoo și MG.

În prima zi în postul de CEO al Dacia, Adt s-a întâlnit cu François Provost, directorul grupului Renault, iar recent a vizitat principalele fabrici unde sunt produse modelele Dacia, unități localizate în România și Maroc. Noua conducere pune accent pe menținerea simplității care a definit până acum brandul, iar Adt a reiterat importanța unei oferte care să răspundă nevoilor consumatorilor într-o perioadă în care „lucrurile se scumpesc”: „oferirea de mobilitate accesibilă și libertate personală” reprezintă, în opinia sa, un element vital.

Compania are în plan un model electric complet nou, construit pe baza viitorului Renault Twingo, fabricat în Europa. Sosirea acestui model va marca, potrivit anunțurilor, înlocuirea actualului Dacia Spring disponibil în rețeaua de distribuție.

