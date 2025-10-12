Dacia are un nou CEO, venit de la Mercedes. Moștenire grea pentru proaspăta șefă a companiei. Fostul lider era supranumit „găina care face ouă de aur”

Marti, 30 Septembrie 2025, ora 13:35
353 citiri
Dacia are un nou CEO, venit de la Mercedes. Moștenire grea pentru proaspăta șefă a companiei. Fostul lider era supranumit „găina care face ouă de aur”
Katrin Adt, noul CEO al companiei Dacia/ FOTO: Renault Group

Katrin Adt a devenit noua șefă Dacia cu intenția clară de a păstra direcția care a adus brandului succesul recent, după plecarea neașteptată a lui Denis Le Vot. Aceasta afirmă că, în contextul în care prețurile la mașinile noi cresc, Dacia trebuie să asigure „mobilitate accesibilă și libertate personală”.

În declarațiile oferite public, noua șefă a mărcii a subliniat că nu plănuiește o schimbare radicală a strategiei: „Continuăm aceeași poveste de succes, dar într-o lume diferită”, a spus ea. Katrin Adt a venit la Dacia după o carieră de peste un sfert de secol în grupul Mercedes-Benz, perioadă în care a condus și marca Smart.

Plecarea surprinzătoare a lui Denis Le Vot, cel descris în presă drept „găina care face ouă de aur” a Grupului Renault, a creat îngrijorare, în condițiile în care acesta a fost considerat principalul arhitect al rezultatelor obținute în ultimii ani. Mandatul lui Le Vot a rămas acum de domeniul trecutului, iar succesorul său vine cu multă energie pentru a duce la bun sfârșit proiectele în curs și pentru a împiedica Dacia să fie depășită de avansul concurenței chineze, scrie motor.es. Deși modelele Dacia înregistrează vânzări bune în Europa — Sandero dominând topurile de vânzări din Spania — compania se confruntă cu o serie de provocări, printre care presiunea competitivă venită dinspre mărci precum Omoda, Jaecoo și MG.

În prima zi în postul de CEO al Dacia, Adt s-a întâlnit cu François Provost, directorul grupului Renault, iar recent a vizitat principalele fabrici unde sunt produse modelele Dacia, unități localizate în România și Maroc. Noua conducere pune accent pe menținerea simplității care a definit până acum brandul, iar Adt a reiterat importanța unei oferte care să răspundă nevoilor consumatorilor într-o perioadă în care „lucrurile se scumpesc”: „oferirea de mobilitate accesibilă și libertate personală” reprezintă, în opinia sa, un element vital.

Compania are în plan un model electric complet nou, construit pe baza viitorului Renault Twingo, fabricat în Europa. Sosirea acestui model va marca, potrivit anunțurilor, înlocuirea actualului Dacia Spring disponibil în rețeaua de distribuție.

...citeste mai departe despre "Dacia are un nou CEO, venit de la Mercedes. Moștenire grea pentru proaspăta șefă a companiei. Fostul lider era supranumit „găina care face ouă de aur”" pe Ziare.com

CEO-ul Ford spune că o practică japoneză preluată de la rivalul Toyota îl ajută să ia decizii mai bune: ce este „gemba”
CEO-ul Ford spune că o practică japoneză preluată de la rivalul Toyota îl ajută să ia decizii mai bune: ce este „gemba”
La mai bine de un secol de la înființare, Ford încearcă să se reinventeze pentru era vehiculelor electrice. Ca parte a acestui proces, CEO-ul Jim Farley spune că a adoptat o lecție din...
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
#Dacia, #CEO, #Mercedes, #Renault , #Stiri Auto

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură
  2. Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
  3. O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova
  4. O superputere reînvie un obicei folosit de triburi, acum 8.000 de ani. Vinde mașini fără bani
  5. Cum a încercat fiul președintelui Biden să pună mâna pe terenul din jurul Ambasadei SUA de la București. Investigație New York Times
  6. Licitație încinsă pentru un tractor Universal U650, vechi de 18 ani. 13 fermieri s-au întrecut în oferte și au urcat prețul la o valoare neașteptată
  7. O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO
  8. Dacia lansează astăzi Hipster Concept, pregătită să devină mașina populară a viitorului VIDEO
  9. România ocupă un loc surpinzător în topul producătorilor de autoturisme din UE. A depășit mai multe țări importante
  10. Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm