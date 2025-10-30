Dacia anunță lansarea unui nou SUV, după succesul obținut cu Bigster. Producătorul auto vrea mai multe mașini hibride

Joi, 30 Octombrie 2025, ora 07:37
104 citiri
Dacia anunță lansarea unui nou SUV, după succesul obținut cu Bigster. Producătorul auto vrea mai multe mașini hibride
dacia lansează un nou SUV după Bigster/ FOTO: Dacia

Dacia își consolidează ofensiva în segmentul C, anunțând lansarea unui nou model la jumătatea anului 2026, imediat după Bigster. Producătorul român, parte a grupului Renault, confirmă totodată planurile pentru un model complet electric fabricat în Europa și extinderea versiunilor hibride la aproape toată gama. Strategia mărcii vizează menținerea accesibilității, dar și alinierea la tendințele de electrificare și eficiență energetică din industria auto.

„În ceea ce privește al doilea model din segmentul C, așa cum ați menționat, confirmăm ceea ce am spus, îl vom realiza. Vom face lansarea la jumătatea anului 2026”, a declarat Mihai Bordeanu, managing director la Dacia Brand South Eastern Europe & country head România, pentru Economedia.

Planurile companiei vizează modul în care se pot construi și dezvolta în viitor mașini mai ușoare, arată Frank Marotte, noul director de marketing, vânzări și operațiuni al Dacia.

„Am făcut acest lucru cu modelul Bigster, care este cu 150 de kilograme mai ușor decât media concurenței. Trebuie să facem acest lucru în viitor și pentru alte siluete, pentru alte modele pe care le vom dezvolta, deoarece, pe lângă designul orientat către costuri, designul orientat către greutate este o rețetă pentru a reduce emisiile de CO2 și consumul cu același tip de motoare”, a declarat el.

Mai multe mașini hibride

Producătorul român deținut de Renault va continua modernizarea și electrificarea gamei: toate modelele, în afară de Logan, vor avea versiuni hibride.

„Vom avea oferte hibride pentru toate modelele, începând cu Sandero, iar acest lucru reprezintă cu siguranță o valoare adăugată pentru brand. Istoric, Dacia a dorit să rămână cea mai accesibilă marcă de pe piața europeană. Dar Dacia dorește să fie, de asemenea, în deplină concordanță cu noile tendințe în materie de tehnologie și, în special, în materie de energie. Așadar, trebuie să ne electrificăm modelele”, a declarat Frank Marotte.

Loganul va rămâne o excepție, România fiind principala sa piață, deși compania planifică inovații inclusiv pentru acest model. Tot line-up-ul Dacia a contribuit la creșterea de vânzări raportată de companie până acum în acest an, dar modelul Bigster este de referință în ceea ce privește valoarea adăugată față de anii precedenți, susține reprezentantul companiei.

...citeste mai departe despre "Dacia anunță lansarea unui nou SUV, după succesul obținut cu Bigster. Producătorul auto vrea mai multe mașini hibride" pe Ziare.com

Dovada că strategia de majorarea a taxelor a dat greș. "A fost o greșeală fatală a guvernului Bolojan. A ales calea ușoară pentru guvern, dar dezastroasă pentru români"
Dovada că strategia de majorarea a taxelor a dat greș. "A fost o greșeală fatală a guvernului Bolojan. A ales calea ușoară pentru guvern, dar dezastroasă pentru români"
Creșterea TVA-ului nu a adus mai mulți bani la stat, ci mai puțini. Deputatul Claudiu Năsui atrage atenția că guvernul Bolojan a ales calea greșită, iar soluția nu stă în taxe mai mari,...
Acordurile lui Trump cu pâmânturi rare, atacuri la adresa China. Lovitură primită de SUA, ele sunt inutile timp de 10 ani
Acordurile lui Trump cu pâmânturi rare, atacuri la adresa China. Lovitură primită de SUA, ele sunt inutile timp de 10 ani
Acordurile lui Trump privind pământurile rare, încheiate cu patru state din Asia și Australia atacă China, care deține dominația globală în cazul acestor minerale. Analiștii spun că...
#Dacia, #model, #SUV, #producator roman, #hibrid , #Stiri Auto

Curs valutar

1 EUR = 5.0829 RON

-0.0015

1 USD = 4.3643 RON

0.0052
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Facturile vor exploda la iarnă. La ce să se aștepte românii: „În mod sigur, prețul va crește”
  2. Trump, învins de o țară cu armele proprii ale Americii: „Dacă vrei să lupți, ne vom bate cu tine până la capăt”
  3. Șoferul unei Dacii Sandero a fost prins de radar cu o viteză incredibilă. A depășit chiar viteza maximă declarată de constructor pentru acest model
  4. Trump se luptă cu cea mai bogată țară din lume. Adversarul a ”păgubit” SUA de 12 miliarde dolari
  5. Mișcare comercială cu impact major: Carrefour, care a avut cifră de afaceri de 12 miliarde de lei în 2024, se pregătește să vândă magazinele din România
  6. A lăsat multinaționala pentru o cafenea de cartier. Povestea unei tinere antreprenoare care a luat-o de la zero: ”Foarte multe piedici la care nu te aștepți”
  7. Industria auto din UE e la „câteva zile distanță” de un blocaj, ca urmare a unei decizii a Chinei. Beijingul vrea să sancționeze astfel un guvern din Europa
  8. Umbrărescu, supranumit „Regele asfaltului” și Rinat Ahmetov, cel mai bogat ucrainean, ar fi depus oficial oferte pentru preluarea combinatului de oțel de la Galați
  9. Un gigant olandez în asigurări a intrat pe piața RCA din România. De unde își vor putea achiziționa șoferii români asigurările
  10. Trucul pentru facturi mai mici la care nu te-ai gândit. Cum să treci ușor peste iarnă: „Cele mai mari pierderi dintr-un apartament sunt...”