Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 09:02
Șoferul unei Dacii Sandero a fost prins de radar cu o viteză incredibilă. A depășit chiar viteza maximă declarată de constructor pentru acest model
Un tânăr de 22 de ani din Franța a fost prins de radar conducând o Dacia Sandero cu 189 km/h, depășind astfel chiar viteza maximă declarată de constructor, de 183 km/h.

Incidentul a avut loc într-o zonă aglomerată din centrul Franței, iar polițiștii au luat măsuri dure: șoferul a fost amendat, mașina confiscată, iar permisul suspendat – acesta neavând permis valabil. Cazul evidențiază că încălcările extreme ale limitei de viteză nu sunt comise doar de mașini puternice, ci și de modele accesibile precum Dacia Sandero, cea mai vândută mașină din Europa în prima jumătate a anului 2024, arată Prosport.

Incidentul a avut loc la finalul săptămânii trecute, în zona zona Cher (centrul Franței), iar polițiștii rutieri au înregistrat zeci de infracțiuni de încălcare a limitei de viteză, dintre care 11 au fost cu peste 40 km/h.

Topul vitezomanilor a fost completat de un șofer care conducea un BMW Seria 5 cu 194 km/h, de asemenea pe autostradă. În toate aceste trei cazuri menționate, poliția a luat măsuri dure împotriva șoferilor, cărora pe lângă faptul că li s-au reținut permisele – în cazul celui care îl avea deja suspendat s-a prelungit perioada, le-au fost confiscate mașinile, fiind și amendați substanțial.

Modelul Dacia Sandero este la mare căutare în Europa, fiind o mașină accesibilă ca preț, dar și ușor de condus, înclusiv de persoanele care nu sunt familiarizate cu multitudinea de aplicații ale mașinilor moderne.

Britanicii au descris Dacia Sandero ca pe „o gură de aer proaspăt”, iar în ciuda prețului mai mic, producătorul nu a făcut rabat de la calitate. În 2024, Dacia Sandero a fost cea mai populară mașină din Europa, cu peste 140.000 de exemplare vândute în primul semestru al anului.

