Dacia 1300 electrică, vis transformat în realitate pentru un clujean, mândru de numerele sale verzi VIDEO

O Dacia 1300 transformată într-o mașină electrică modernă a devenit virală online. Automobilul din anii 1980 arată mai bine ca niciodată, iar interiorul său se potrivește cu motorizarea 100% electrică. Schimbările prin care a trecut Dacia 1300 electrică au avut loc într-un atelier din Pitești, dar acum circulă pe străzile din Cluj.

Proprietarul Daciei moderne este un pilot, iar prețul pe care a fost dispus să-l plătească pentru a achiziționa „bijuteria” este comparabil cu cel al unei mașini noi.

„A fost făcută anul trecut și a fost dată la o firmă de publicitate pentru a fi oferită la un concurs. Câștigătorul concursului nu a văzut valoarea acestei mașini și a pus-o la vânzare. Eu am cumpărat-o. Ce e menit să-ți fie ție, vine la tine!”, a explicat Mihai Jitianu, proprietarul Daciei 1300, citat de observatornews.ro.

View this post on Instagram A post shared by Dacia electrica (@dacia1300electrica)

Transformarea prin care a trecut Dacia 1300 o face singura mașină din acest model cu numere verzi pe străzile din România.

View this post on Instagram A post shared by Paul Afilipoaei (@r12_club)

