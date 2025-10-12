Curtea de Conturi, control la Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Inspectorii verifică contractul privind achiziția de trenuri de la Alstom

Luni, 15 Septembrie 2025, ora 12:48
163 citiri
Curtea de Conturi, control la Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Inspectorii verifică contractul privind achiziția de trenuri de la Alstom
Contractul de achiție a noilor rame este verificat de Curtea de Conturi FOTO Facebook/ARF

Începând de astăzi, 15 septembrie 2025, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) se află sub verificarea Curții de Conturi a României. Instituția a anunțat că este vorba despre o misiune de audit ad hoc.

Potrivit comunicatului, „obiectivul auditului îl reprezintă obținerea unei asigurări limitate în modul de derulare a Contractului RUIC nr. 257/25.03.2022, încheiat cu furnizorul Alstom Ferroviaria SpA, în conformitate cu legislația, normele și reglementările în vigoare”.

Sfera de analiză include și verificarea modului de urmărire a clauzelor contractuale și legalității modificărilor aduse prin actele adiționale "la contractul RUIC nr. 257/25.03.2022, încheiate cu furnizorul Alstom, în perioada 2022-2025”.

Contractul vizat presupune „furnizarea a 37 de rame electrice interregionale de tip Coradia Stream – RE-IR-1 și face parte dintr-un proiect fazat, fiind derulat în două etape succesive: prima etapă a fost finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020; a doua etapă este cofinanțată prin Programul Transport (PT) 2021–2027”.

ARF a reamintit că „perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni (01.01.2024 – 31.12.2025)”, iar valoarea totală este de 1,7 miliarde de lei. Finanțarea este împărțită astfel: 213,5 milioane lei fonduri nerambursabile FEDR, 151.181 lei din bugetul propriu al beneficiarului și 322.323 lei cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA.

Conform ARF, trenurile noi „vor circula pe toate rutele din contract (CSP-L1)”, inclusiv pe relațiile București–Constanța, București–Craiova, București–Brașov–Arad–Timișoara, București–Craiova–Turnu Severin–Timișoara–Arad și București–Craiova–Târgu Jiu–Deva.

...citeste mai departe despre "Curtea de Conturi, control la Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Inspectorii verifică contractul privind achiziția de trenuri de la Alstom" pe Ziare.com

#curtea de conturi, #contract, #verificare, #contract achizitie, #trenuri , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului
  10. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”