Euro peste 5 lei. Ce ar însemna slăbirea monedei pentru România. „O creștere mare a euro ne poate afecta pe plan extern” VIDEO

Leul românesc s-ar putea deprecia în fața euro, iar moneda europeană ar trece peste pragul psihologic de 5 lei în următoarele luni, spun analiștii și prognozele oficiale. Într-un interviu acordat Ziare.com vineri, 22 noiembrie, analistul financiar Adrian Codirlașu a explicat ce efecte ar putea avea deprecierea pentru economie.

Indicatorul de încredere macroeconomică al Asociației CFA România pentru luna septembrie a scăzut abrupt la 40,1 puncte, cu 6,7 puncte mai puțin față de valoarea precedentă. În discuția cu Ziare.com, Codirlașu, președintele CFA România, a explicat că nesiguranța privind viitoarele politici fiscale a contribuit la declinul de încredere.

Același sondaj arăta că valoarea medie a anticipațiilor înscrise de analiști pentru cursul de schimb dintre euro și RON este de 5,0407 lei la euro, pe un orizont de 6 luni. Pentru intervalul de un an, valoarea anticipată medie este de 5,0975 lei pentru un euro. În ultima sa analiză, publicată în septembrie, Comisia Națională de Strategie și Prognoză anticipa un curs de schimb valutar mediu de 5,03 lei pe euro.

„Sondajul arată o ușoară depreciere. Până la criza energetică, am avut o depreciere de 10 bani pe an, deci undeva la 2%. Acest procent era exact diferențialul de inflație. Dacă ne uităm la cursul real efectiv de schimb - deci, cel ajustat cu inflația dintre România și zona euro -, până la criza energetică a fost plat, deci o linie. Cursul nu s-a mișcat, a rămas în termeni reali constant. Atunci când a venit criza prețurilor, cursul a fost folosit ca și ancoră anti-inflaționistă și am văzut o apreciere în termeni reali a leului față de euro”, a explicat Adrian Codirlașu.

Ads

Moneda națională nu este liberă la tranzacționare pe piață. Banca Națională adoptă o politică numită „flotare controlată”, în care ghidează evoluția cursului valutar într-un anumit coridor. Pentru a face acest lucru, BNR se folosește de rezervele sale în valută pentru a cumpăra moneda națională, creând cerere, în cazul în care euro s-ar aprecia prea mult. Analiștii descriu moneda națională ca fiind supraevaluată, iar economistul-șef al BNR, Valentin Lazea, a declarat recent că „nu suntem apreciați în termeni reali efectivi cu mai mult de 5%”, conform HotNews.

„Cred că BNR va inversa această politică, pentru că ne afectează, deși nu mult. Dacă ne uităm la cursul real de echilibru, am avut undeva la 6-7% apreciere reală, care nu este mult. Poate fi menținută, dar o apreciere mult mai mare în termeni reali ne poate afecta competitivitatea externă. De asta, mă aștept să se reia acest pas de depreciere în ritm cu diferențialul de inflație, astfel încât cursul real să rămână constant și să fie un efect neutru asupra competitivității externe a României. S-ar putea ca în anul viitor să fie reluat, de asta și Comisia de Prognoza așteaptă peste 5 lei, dar volatilitatea cursului euro-leu va rămâne cea mai redusă din regiune. În continuare va fi extrem de stabil cursul de schimb”, a explicat Codirlașu.

Ads

Profesorul asociat al Academiei de Studii Economice din București mai punctează că o depreciere ușoară a leului (până la 5,00 lei/euro este o variație de sub 1%) ar putea fi o veste bună pentru creșterea exporturilor. În general, o slăbire a monedei naționale înseamnă scumpirea importurilor din alte țări și ieftinirea exporturilor de pe plan intern. Printre altele, politica BNR de stabilizare a cursului a însemnat și că exportatorii au vândut la un preț mai bun pentru ei.

„Ar putea fi un anumit impuls dat exporturilor românești. Dar mă uit și la ce cumpăr, mi se întâmplă să găsesc cel mai bun preț în afara României. Ceva este în neregulă, pare un anumit dezechilibru. E adevărat, noi am avut și o creștere puternică de salarii și prețurile poate au luat-o în fața a ceea ce e în alte părți. Dar de-asta există un dezechilibru, iar aceste dezechilibre tind să se corecteze la un moment dat. De aceea, probabil o ușoară depreciere a leului față de euro cred că are capacitatea de a mai regla balanța comercială”, a mai spus președintele CFA România.

Ads

Tot vineri, moneda europeană a căzut la cel mai scăzut nivel față de dolarul american din ultimii doi ani, până la 1,033 dolari, înainte de a-și reveni la 1,041. În ultimul timp, moneda României a devenit mai puternică față de euro, într-un context în care moneda europeană pierde teren în fața dolarului. La 1,04 euro pentru un dolar, moneda unică europeană este cu aproape 7% mai jos decât vârful recent înregistrat în septembrie.

Interviul poate fi urmărit în integralitate mai jos.

...citeste mai departe despre "Euro peste 5 lei. Ce ar însemna slăbirea monedei pentru România. „O creștere mare a euro ne poate afecta pe plan extern” VIDEO " pe Ziare.com

Ads