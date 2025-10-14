Leul românesc câștigă teren în fața euro și lirei sterline, dar pierde în raport cu dolarul. Cursul BNR pentru 14 octombrie

Marti, 14 Octombrie 2025, ora 13:50
38 citiri
Leul românesc câștigă teren în fața euro și lirei sterline, dar pierde în raport cu dolarul. Cursul BNR pentru 14 octombrie
Bani românești Foto: Ziare.com

Banca Națională a României a anunțat cursul valutar pentru marți, 14 octombrie, iar din cifrele afișate reiese că leul românesc a câștigat teren în raport cu lira sterlină.

Potrivit BNR, leul românesc a câștigat aproape un ban și jumătate în raport cu lira sterlină, iar lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8418 lei româneşti, adică cel mai scăzut nivel înregistrat din 3 octombrie 2025 şi până în prezent.

Tot reprezentanții BNR mai arată că leul românesc a câștigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0879 lei româneşti, însă a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, care e cotat la 4,4034 lei româneşti, şi aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4759 lei româneşti.

Și prețul pentru un gram de aur a crescut iarăși, de data asta cu aproape 8,7 lei, ceea ce înseamnă că gramul de aur este acum cotat la 584,3822 lei.

...citeste mai departe despre "Leul românesc câștigă teren în fața euro și lirei sterline, dar pierde în raport cu dolarul. Cursul BNR pentru 14 octombrie" pe Ziare.com

#curs BNR leu, #Curs BNR, #lira sterlina, #curs BNR euro leu dolar, #BNR curs valutar, #BNR leu , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0879 RON

-0.0024

1 USD = 4.4034 RON

0.0129
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Semnale de avertizare privind instabilitatea financiară îngrijorează decidenții înaintea reuniunii FMI ANALIZĂ
  3. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  4. Românii, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a călătoriilor realizate în interiorul propriei țări
  5. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  6. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  7. Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
  8. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  9. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  10. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități