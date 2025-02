Dom Perignon Rose Vintage 2002: Sampania care ridica standardele

Dom Perignon a scos din pivnita editia Rose Vintage 2002, spre incantarea iubitorilor sampaniei din toata lumea, care au golit stocurile, dar si a criticilor, care i-au acordat deja punctaje excelente.

Criticul american de vinuri Antonio Galloni, celebru pentru colaborarea sa cu publicatia The Wine Advocate, i-a acordat 98 de puncte, cu doua puncte mai mult decat editia vintage standard 2002.

Reactia publicului a fost si ea pe masura, iar in clipa de fata stocurile Dom Perignon au fost deja epuizate. Il vei gasi, desigur, la importatori si reselleri, ori in marile restaurante.

"Rareori un rose vintage a reusit sa exprime si sa puna in valoare cu atata precizie spiritul Dom Perignon cu atata precizie. Dom Perignon nu va mai fi niciodata la fel", spune si Richard Geoffroy, sef de pivnita al companiei din anul 1998.

Eticheta "vintage" inseamna ca bautura a fost preparata doar in cel mai bun an, iar toti strugurii folositi sunt recoltati in acelasi an, iar toate vintage-urile au nevoie de cel putin 12 ani vechime, pentru a ajunge sa poarte semnatura Dom Perignon si anume spuma matasoasa specifica.

Asa s-a intamplat in 2012, cand strugurii erau intr-o forma excelenta, sanatosi si bogati, intr-un an marcat de o primavara calda si uscata, urmata de o vara insorita, cu putine ploi. Lipsa apei a amanat maturarea strugurilor, iar cu sase saptamani inainte culesului vremea era inca neasteptat de frumoasa.

Rezultatul? O sampanie excelenta, greu de reprodus si foarte interesant de urmarit peste ani.

Temperatura de servire: 10-12 grade Celsius

