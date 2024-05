450 de medalii la International Wine Contest Bucharest 2016

Vinurile din Romania, Moldova si Italia se plaseaza in fruntea clasamentului. Romania si Moldova au obtinut singurele doua Mari Medalii de Aur acordate in acest an

Miercuri, 08 iunie a.c., la Palatul Bragadiru din Bucuresti, a avut loc Gala de decernare a premiilor International Wine Contest Bucharest 2016.

Editia din acest an a concursului, prima itineranta, a fost gazduita de Focsani, judetul Vrancea.

"IWCB isi indeplineste misiunea de a fi o entitate de ierarhizare si promovare a vinurilor de calitate, in folosul consumatorilor si al producatorilor, deopotriva.

Referitor la evolutia concursului, ne propunem ca, in urmatoarele editii, sa gasim si sa impunem imbunatatiri acceptate de OIV (Organizatia Internationala a Viei si Vinului) in procesul de evaluare.

De asemenea, ne bucuram sa contribuim astfel la reintrarea Romaniei in Liga superioara a lumii vinului, in termeni de productie si de piata", afirma Catalin Paduraru, CEO IWCB.

Despre castigatori

Marea Medalie de Aur IWCB 2016 a revenit unui vin din Romania (Tamaioasa Romaneasca 1975, produs Statiunea Pietroasele) si unui vin din Moldova (Chardonnay 2013 Botrytis, produs de Chateau Vartely).

Cele mai apreciate vinuri albe seci - Rigid ELM Sauvignon Blanc 2015 de la Wine Union JSC, Bulgaria si Pinot Grigio de Purcari 2015, Moldova.

Cel mai apreciat vin rose sec - C'est soir Rose (Cabernet Sauvignon) 2015 de la Domeniile Lungu, Romania.

Cele mai apreciate vinuri rosii seci - Encore Syrah 2012 de la KATARZYNA ESTATE LTD, Bulgaria si St. Andrews Cabernet Sauvignon 2013 de la Wakefield/ Taylors Wines, Australia.

Romania a obtinut 187 medalii (41,5% din total medalii):

- 1 Mare Medalie de Aur

- 59 Medalii de Aur (36% din total Medalii de Aur)

- 127 Medalii de Argint (45% din total Medalii de Argint)

Cel mai bun selectioner / importator din Romania este, si in 2016, VINEXPERT, cu 8 Medalii de Aur si 7 Medalii de Argint.

Despre editia 2016

Aflat la a XIII-a editie, jurizarea a fost facuta cu 7 comisii a cate 5 membri, fiecare comisie avand in componenta cate 3 specialisti straini si 2 romani.

Suma anilor de studiu a juratilor este de 374, acestia evaluand in cariera peste 220.000 de vinuri si avand publicate aproape 40.000 de pagini cu texte de specialitate.

Numarul total de probe inscrise: 1495 (limita autoimpusa) - 48% probe din Romania (717 probe) si 52% probe din afara Romaniei (778 probe).

In totalul de probe inscrise 1396 au fost vinuri linistite, 66 vinuri efervescente, iar 33 distilate.

S-au acordat un numar de 450 medalii (30% din total probe participante, conform Regulamentului OIV):

- 2 Mari Medalii de Aur

- 165 Medalii de Aur (37% din total medalii)

- 283 Medalii de Argint (63% din total medalii)

- 290 probe cu punctaj de argint (peste 82 de puncte), dar care nu au obtinut medalie

Probele cu peste 82 puncte reprezinta 49,5% din probele inscrise.

Numarul total de operatori (producatori si importatori) care au inscris probe: 238.

Numarul de operatori care au luat medalii: 153, adica 64% din numarul operatorilor care au inscris probe.

Numarul de operatori care au luat punctaj mai mare sau egal cu 82: 188 (79% din numarul operatorilor care au inscris probe).

In cazul Romaniei:

- 100 operatori au inscris probe

- 65 operatori au luat medalii

- 82 operatori au avut punctaj mai mare de 82 puncte

Aici puteti consulta lista completa a castigatorilor IWCB 2016.

IWCB este cel mai important concurs international de vinuri din Europa de Est, fiind organizat la initiativa ONVPV, de catre ASER Wineconsulting, in parteneriat cu Asociatia Degustatorilor Autorizati din Romania (ADAR), sub inaltul patronaj al Organizatiei Internationale a Viei si Vinului (OIV).

Parteneri media principali: Global Wine&Spirits, vinul.ro

Parteneri media principali: Global Wine&Spirits, vinul.ro

Catalin Paduraru

CEO IWCB

