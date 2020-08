Cunoscutul bucatar Adi Hadean, despre mancarea comandata online: "Eu nu as numi-o mancare. As numi-o nutret livrabil"

"Nu-i rau nici sa mananci mancare comandata/livrata sau take-away, daca poti face asta in mod constient. Ceea ce se intampla tot mai putin, judecand dupa cursa nebuna a aplicatiilor care se intrec sa livreze mai repede, mai ieftin. Apesi un buton si capeti in schimb promisiunea ca intr-o ora vei manca mancare calda. Da' eu nu as mai numi-o mancare. As numi-o nutret livrabil, cu tot respectul pentru nutret", scrie Adrian Hadean, pe Facebook.Bucatarul si-a argumentat punctul de vedere aratand ca "orice trebuie sa fie cald, in 5 minute nu va mai fi la fel de cald" si "orice trebuie sa fie rece, in 5 minute nu va mai fi la fel de rece"."Orice lucru ieftin e pe cheltuiala ta, dar inca nu realizezi. Scaderea calitatii mancarii e inevitabila si garantata, mai garantata (permiteti) decat livrarea intr-o ora. Mancare ieftina poate insemna pentru tine o rosie cumparata vara din Obor. Pentru un restaurant, mancare ieftina inseamna ingrediente mai proaste, personal necalificat (cu capacitate redusa de a gati vag corect, cu capacitate redusa de a respecta niste norme de igiena stricte), inseamna un meniu limitat la carbohidrati in exces, grasimi in exces, tehnici de gatire folosite abuziv (prajire+prajire si un pic de prajire la final), legume conservate si supe cu multa gelatina, care raman fierbinti 20-30 de minute dupa ambalare. Asta inseamna ca in realitate, un restaurant care are pretentii de la sine, fie nu se baga, fie pierde lupta prin abandon sau prin abandonarea principiilor care stau la insasi baza deschiderii sale. Nu-i bai, castiga industria de fast food. Pierdeti voi, care renuntati la capacitatea de a gusta o mancare, la capacitatea de a intretine o conversatie cu un chelner sau cu persoana alaturi de care mancati in oras", mai arata Hadean.In ampla postare de pe pagina sa de Facebook, Hadean a aratat si efectele pe termen lung ale obiceiului de a comanda mancare livrata la domiciliu prin intermediul aplicatiilor online."Apasati in continuare pe butoane virtuale care nu mai fac nici macar "click", apoi repede-repede, niste bani pe care nu i-ati vazut niciodata intra in contul unei firme care trei-cinci zile mai incolo o sa plateasca mancarea pe care ati consumat-o voi azi, dupa ce retine 35-42% din pretul pe care l-ati plat ...citeste mai departe despre " Cunoscutul bucatar Adi Hadean, despre mancarea comandata online: "Eu nu as numi-o mancare. As numi-o nutret livrabil" " pe Ziare.com