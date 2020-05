Ce tip de whisky sa alegi pentru a-ti impresiona oaspetii

Whisky-ul este o bautura alcoolica preparata prin distilarea cerealelor, mai ales a orzului, a ovazului sau a secarei. Acesta a fost folosit initial ca medicament, deoarece se credea ca poate prelungi viata. De altfel, denumire acestuia vine de la "uisge beatha", sintagma folosita de calugarii irlandezi in Evul Mediu pentru a descrie bautura, care inseamna "apa vietii".Astazi, sortimentele de whisky de cea mai buna calitate sunt produse in tari cu traditie precum Statele Unite ale Americii, Canada, Scotia sau Irlanda. Procesul de fabricatie consta in patru etape obligatorii: maltificarea, fermentatia, distilarea si invechirea. Aceste etape contureaza caracterul, gustul, textura, individualitatea si calitatea produsului finit.La ora actuala whisky-ul a devenit una dintre cele mai populare si apreciate bauturi alcoolice din intreaga lume.Fratii James si John Chivas au pus bazele brandului cu acelasi nume la inceputul anilor 1800, sub deviza: "clientii nostri merita cel mai bun produs". Astazi, Chivas Regal este unul dintre cele mai cunoscute si apreciate blenduri din lume.Acest whisky are un parfum care te duce cu gandul la ierburi salbatice, iarba neagra, miere si fructe de livada. In schimb, gustul acestuia este unic. Vei regasi note fructate, dominante fiind aromele de mere bine coapte, alune de padure, vanilie si caramel.Jack Daniel's este unul dintre cele mai populare sortimente de whisy. Unicitatea sortimentului se datoreaza in primul rand apei care intra in compozitia sa, cunoscuta pentru puritatea extraordinara. Apa este extrasa din Cave Spring Hollow, izvor care iese la suprafata intr-o pestera. Straturile de calcar din pestera imbogatesc apa cu minerale si elimina fierul, ceea ce este ideal in procesul de productie a sortimentelor de whisky.Jack Daniels Old. No.7 are un parfum dulce cu note armonioase de caramel, stafide, condimente uscate, nuci si influente de rasini. In gustul ascestuiapredomina arome dulci, unde se remarca note de ciocolata, coaja de portocala, scortisoara, nuci, accente de lemn de stejar si lemn de artar.Elegantul sortiment Glenfiddich 15 ani este invechit folosind metoda Solera, care presupune amestecarea mai multor butoaie de bautura cu varsta diferita intr-un singur recipient. Bautura este invechita in butoaie din lemn de stejar european folosite anterior pentru sherry si in butoaie noi din lemn de stejar european, folosind metoda Solera, care, desi este utilizata din ce in ce mai rar, reprezinta o garantie a calitatii produsului finit. Alambicul Solera nu este niciodata golit complet. El este pastrat pe jumatate plin cu whisky inca din anul 1998. Acesta este secretul single malt-ului propus de Glenfiddich, dar si al gustului unic si rafinat.Glenfiddich 15 ani are un parfum cu note complexe de miere, fructe proaspete, fructe uscate si vanilie, care se armonizeaza perfect pentru a crea un parfum dulce, imbietor. In schimb, gustul combina un buchet fin si sofisticat, dominat de note de miere, stafide, martipan, scortisoara si ghimbir.Daca vrei sa cumperi mai multe produse, la un pret mai mic, ofertele de pachete de bautura sunt cele potrivite tie. La finestore.ro te poti bucura de cele mai bune preturi la bauturile tale preferate, sub forma de pachete de bauturi smart.Si pentru ca este o perioada in care distantarea sociala ne tine departe de cei dragi, nu inseamna ca trebuie sa uiti de aniversarile lor sau de alte ocazii speciale. Chiar daca nu ii poti vizita le poti face un cadou special ce va fi livrat la usa lor. Alege unul din cele peste 80 de cosuri cadou, special concepute pentru ocazii speciale. Special pentru persoanele dragi tie finestore.ro a creat cosuri cadou inspirate de momentele petrecute impreuna, in care se regasesc praline, trufe si bomboane de ciocolata dintre cele mai sofisticate, bauturi fine, ceaiuri selectionate din toate colturile lumii, cafea intens aromata, cosmetice, accesorii sau lumanari parfumate.