Branzeturi fine pentru o cina delicioasa, la tine acasa

Un platou de branzeturi fine va fi, cu siguranta, pe placul invitatilor tai, la cina. Business24 iti recomanda combinatia de branza de capra cu mucegai alb, branza cu mucegai albastru, alaturi de branza cu trufe, specialitati pe care le poti comanda acum online, si le vei avea acasa in cel mult 48 de ore lucratoare.

Produsele din lapte de capra vor ajunge la tine ambalate si izolate cu folie izoterma, impreuna cu o rezerva de gheata etansa. Asadar, poti fi sigur ca specialitatile tale se pastreaza proaspete, indiferent de momentul in care le-ai comandat de pe site-ul LaColline. Trebuie sa stii, totusi, ca sambata si duminica nu exista program de curierat.

Poti face o astfel de comanda si daca te afli la casa de vacanta, nu doar la tine acasa, ceea ce va face surpriza cu atat mai mare.

Chiar daca nu poti comanda branzeturile pentru cina de diseara, simplul fapt ca branza de capra vine direct din fabrica de pe dealul Feleacului si trece printr-un proces de fabricatie dupa retete aduse chiar din Franta, te poate convinge sa ai putina rabdare.

Combinatia de branza proaspata de capra cu trufe, carbune, piper sau marar are un mare succes atat in tara, cat si in afara: Ungaria, Cehia, Slovacia, Germania si Franta sunt cateva dintre tarile in care LaColline si-a castigat deja un renume.

Iata cateva dintre specialitatile pe care Business24 ti le recomanda, in acest weekend:

Desert cu fructe si branza de capra

Foto: eurolact.ro

Aperitiv cu somon

Foto: lacolline.ro

Crema tartinabila

Foto: lacolline.ro

