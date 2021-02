Retete traditionale romanesti din Muntenia

Cocoace

Ciorba taraneasca acrita cu zarzare

2 cepe

1 morcov

2-3 cartofi

1 mana de pastai de fasole

1 mana de mazare

Bulion

2 maini de zarzare

Sare

Oua

Leustean

Patrunjel

Taitei

Mamaliga in straturi

50 g de unt

4 oua

200 g piept de porc

1 carnat

250 g de telemea

Cocoacele sunt un soi de lipii traditionale, care impresioneaza prin simplitate si gust. Singurele ingrediente necesare sunt faina, apa, drojdia, sarea si uleiul. La 1 kg de faina este nevoie de 300-400 ml de apa si o cantitate de drojdie cat o nuca.Faina se cerne intr-un vas incapator, apoi se formeaza o movila cu o gaura in mijloc, asemanatoare unui vulcan. In acest spatiu se pun sarea si drojdia, apoi se adauga apa calda treptat, pe masura ce amestecam. Dupa ce framantam aluatul bine, formam din el sfere putin mai mari decat o minge de tenis. Intr-o cratita se pune putin ulei, cat sa acopere fundul, si se incinge. Aplatizam mingiutele cat sa formeze o lipie groasa de 2-3 cm si le punem in tigaie. Le coacem pe ambele parti, apoi le putem servi. Se pot manca atat calde, cat si reci, alaturi de mancaruri de tot felul, ori cu unt, dulceata sau gem.Ciorbele acre au fost intotdeauna indragite in sudul tarii. Desi se foloseste si bors sau otet, ciorba acrita cu zarzare reprezinta un deliciu al primaverii, fie ca se face din carne sau vegetale proaspete, ca spanacul sau loboda. Termenul de "zarzara" este specific sudului tarii, in rest fiind cunoscut drept corcodusa. Pentru ciorba taraneasca acrita cu zarzare avem nevoie de:Legumele se spala si se curata. Intr-o olita se pun la fiert zarzarele, cu apa cat sa le acopere. Cat fierb acestea se toaca fin ceapa si morcovul, care se pun la fiert in oala de ciorba, cu o jumatate de lingura de sare. Se adauga si cartofii taiati cubulete, apoi pastaile si mazarea. Zarzarele inmuiate se dau printr-o sita, ca sa se scurga sucul si pulpa de care avem nevoie. Cand legumele au fiert, adaugam bulionul, taiteii si sucul de zarzare. La final se bat ouale, se pun in ciorba si se adauga leusteanul si patrunjelul. Ciorba se poate servi atat calda, cat si rece, fiind tonica si gustoasa.Acest preparat are origini pastoresti si combina gusturile carnii, branzei, oualor si mamaligii intr-un amestec irezistibil. In afara de malaiul, apa si sarea folosita pentru mamaliga, se mai folosesc:Malaiul se presara in apa fiarta cu sare, se amesteca, apoi se lasa la fiert, timp in care se prajeste carnea in grasimea proprie. Se unge un vas pentru copt cu unt, apoi se aseaza alternativ straturi de mamaliga, felii de carnati, carne si telemea rasa. Ultimul strat trebuie sa fie de mamaliga unsa cu unt. Punem preparatul in cuptor pentru 30 de minute, apoi il servim cald, cu oua ochiuri deasupra.Mancarea traditionala munteneasca este delicioasa, insa deseori necesita timp indelungat de preparare. Daca nu ai timp sau pricepere, exista varianta livrarii acasa. Esti din Targoviste si vrei sa comanzi ceva de mancare? Nimic mai simplu, datorita aplicatiilor online. Incearca si tu preparatele traditionale prezentate mai sus si bucura-te de gustul lor unic.