Ohvăz începe un parteneriat cu FoodKit

Brandul Ohvaz fondat de antreprenorul Cristian Barin a anuntat un parteneriat cu FoodKit in ceea ce priveste mesele de mic dejun si pranz. Ohvaz este un start up 100% romanesc specializat in productia de ovaz cu lapte de migdale, biscuiti de ovaz, limonada si alte bunatati, toate pregatite sub conceptul "fara zahar adaugat, fara coloranti, fara conservanti". Afacerea si-a dublat incasarile in anul 2021 in ciuda pandemiei, depasind suma de 300.000 de euro.

FoodKit creeaza mese ready-to-eat, gatite sanatos, care sunt livrate fresh si sunt gata de servit in cateva minute. Fiecare client isi face singur planul de mese pentru o saptamana alegandu-si mesele care i se potrivesc dintr-un meniu variat. Preparatele sunt vidate si isi pastreaza prospetimea, aromele si valorile nutritionale pentru a oferi cea mai usoara, delicioasa si sanatoasa masa!

Iata ce spune Cristian Barin despre acest parteneriat: "Imi place tare mult sa discut cu tot felul de antreprenori, dar cei care incearca sa faca ceva de calitate au un mare plus de respect din partea mea. Asa si cei de la FoodKit - niste oameni super OK care se straduiesc sa livreze mancare de cea mai buna calitate.

Ideea e ca sunt atat de putini antreprenori romani care merg pe linia asta, incat mi se pare absurd sa nu ii sustin. Tocmai de aceea imi permit sa ii recomand. Sunt oameni buni care pun multa pasiune in tot ce fac."

Totodata parteneriatul presupune si doua produse noi pe care FoodKit le pregateste pentru Ohvaz, anume banana bread si tarta cu dovleac si mascarpone. Ambele pot fi comandate incepand cu luna Mai 2022 de pe site-ul www.ohvaz.ro, iar livrarea are loc in toata Romania, la rece. Antreprenorul spune ca primele zile de lansare au aratat un interes crescut din partea publicului Ohvaz, intregul stoc de produse noi fiind epuizat in cateva ore.

"Vom continua sa dezvoltam linia cu produse, dar intr-un mod controlat si inteligent. Vrem sa ne asiguram ca ne pastram cel mai inalt standard de calitate, dar si ca vom putea produce si expedia la timp toate comenzile. Noi ne mandrim cu faptul ca majoritatea comenzilor in tara sub livrate in mai putin de 18 ore, dar vrem sa continuam sa ne imbunatatim toate procesele. Am comandat utilaje noi, am marit echipa si lucram intens sa perfectionam fiecare aspect al afacerii. Nu suna extraordinar, dar cred ca aici este cheia succesului - 1% mai buni in fiecare zi.", zice Cristian Barin legat de viitorul Ohvaz

