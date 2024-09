Ceva dulce de pus sub brad

Ciocolata de cea mai buna calitate nu poate lipsi de sub bradul de Craciun si din sacul Mosului, in aceste zile de sarbatoare, fie ca vrei sa-ti indulcesti familia sau prietenii si partenerii de afaceri.

Cadouri din ciocolata cu stil vei gasi in magazinele Le Manoir din centrul Bucurestiului, inclusiv in weekend. Dintre ele, iti recomandam bomboanele din ciocolata create de ciocolatierul Michel Cluizel, cu 65 de ani de experienta, cunoscut ca unul dintre cei mai importanti experti in cacao din lume.

Boite de 5 Sardines

Cum poti surprinde un pasionat de ciocolata fina? Cu o cutie de sardine Michel Cluizel! Vorbim despre sardine din ciocolata, desigur.

Acest cadou amuzant, din ciocolata de cea mai buna calitate, sigur ii va aduce zambetul pe buze destinatarului si va atrage toate privirile.

Cutia contine 75 de grame de ciocolata si multa buna dispozitie.

Coffret 25 Macarolats Praline & Ganaches Michel Cluizel

Alege un cadou distins, pentru cei mai pretentiosi degustatori de ciocolata, intr-o prezentare pe masura.

Cutia contine 25 de "macarolate" (300 de grame), cu crema de alune, caramel, cafea si ciocolata, fiecare cu povestea ei.

Aceasta ispita dulce si eleganta costa 175 de lei si face parte dintr-o editie limitata, deci se preteaza foarte bine pentru un cadou special de Sarbatori.

Ads

N-ai mai auzit niciodata de "macarolate"? Nicio problema, nici noi. Ciocolatierul Michel Cluizel le-a inventat si este singurul care le produce.

Coffret Degustation 24 Mendiants

Daruieste o cutie plina cu bucati rotunde de ciocolata neagra (cacao 63%) si ciocolata cu lapte (cacao 39%) decorate cu fistic, migdale, alune si portocale confiate.

Aceasta cutie de bomboane contine 240 de grame de pasiune marca Michel Cluizel si costa 150 de lei.

Les Chocolats

Inca n-ai gasit nimic care sa-ti placa? Mai bine iesi in oras, sa vezi cu ochii, sa gusti si sa alegi ciocolata perfecta.

La Boutique Restaurant vei gasi o gama intreaga de bomboane din ciocolata, iar magazinele lor din Centrul Vechi, Dorobanti si Baneasa Shopping City sunt deschis inclusiv sambata si duminica.

Cauti ceva in spiritul Craciunului?

Iti recomandam sa intri la Leonidas, de pe Magheru.

Aici poti alege dintre zeci de figurine din ciocolata belgiana de cea mai buna calitate, la diferite gramaje.

Ads