Carantina si somajul au dus la scaderea vanzarilor de iepurasi de ciocolata

Firma Lindt & Spruengli AG ofera reduceri online de preturi de pana la 30% pentru intreaga sa gama de produse de Paste. Laederach, un alt producator elvetian de ciocolata premium, a renuntat la traditia sa de a nu oferi reduceri de pret. Aceasta in conditiile in care retailerii din Europa si America de Nord ofera reduceri de pana la 50%.Intr-un moment in care in intreaga lume au fost introduse masuri de carantina, pentru a limita raspandirea coronavirusului, iar numarul persoanelor in somaj a crescut exploziv, consumatorii se concentreaza pe produsele alimentare de baza si renunta la dulciuri. Lindt, cel mai mare producator mondial de ciocolata premium, a livrat produsele de Paste catre retaileri inainte ca epidemia de coronavirus sa fie declarata pandemie. In prezent, magazinele proprii ale Lindt sunt inchise si din cauza interzicerii calatoriilor, ciocolata ramane pe rafturile magazinelor de tip duty-free.Potrivit analistilor de la Bank Vontobel AG, vanzarile din perioada Sarbatorilor Pascale reprezinta aproximativ 15% din vanzarile totale ale Lindt. Din cauza coronavirusului vanzarile Lindt ar putea scadea cu 14% in prima jumatate a acestui an, cele mai afectate fiind vanzarile marcii americane Russell Stover.Atat Lindt cat si Laederach au inregistrat o crestere a vanzarilor online, insa aceste vanzari nu se vor ridica la nivelul vanzarilor pierdute in magazine deoarece achizitiile de ciocolata sunt deseori cumparaturi din impuls (neplanificate).