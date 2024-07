Panică în piața crypto. Ce urmează pentru Bitcoin. Investitorii și-au făcut planul: „Lumea renunță"

Piața crypto trece, din nou, prin momente grele. Bitcoin stă pe loc, în jurul prețului de 60.000 de dolari / unitate, iar restul monedelor sunt pe minus. Din ce în ce mai mulți investitori vând portofoliile la prețuri derizorii și renunță.

AB Crypto admite faptul că investitorii sunt panicați. Însă nu crede că e momentul ca pasionații de active digitale să facă „exitul". Cei mai răbdători vor fi recompensați, crede vloggerul.

„Sentimentul din piață devine din ce în ce mai pesimist, văd din ce în ce mai multă lume care-și pierde încrederea, lume care chiar renunță și e chiar ceea ce vrem să vedem. Poate mulți nu-și dau seama, dar ne apropiem de sentimentul pe care l-am avut în piață la final de 2022, când Bitcoin era undeva la sub 20.000 de dolari (...)

Nu știm cât va mai dura această perioadă. Este irelevant. Relevant e ceea ce facem noi în această perioadă. Ceea ce nu ar fi bine ar fi să renunțăm. Fie stăm și nu facem nimic, fie ne mai ajustăm mediile de intrare. Știu că e greu să faceți DCA, dar asta e piața. Ăștia sunt oamenii care vor fi răsplătiți. Cine face DCA, ăia sunt oamenii care vor câștiga, cărora le vor spune oamenii că au avut noroc, ei neștiind cât de greu e să treci peste acea perioadă. Nu suntem în perioada în care trebuie să renunțăm", a declarat AB Crypto, într-un video publicat pe YouTube.

Verdict în piața crypto: „Suntem într-o perioadă turbulentă"

Mihai Daniel crede că mai sunt câteva luni până când Bitcoin va consemna o nouă creștere puternică.

„Suntem într-o perioadă turbulentă, dar suntem în același canal, de 100 de zile, iar ca idee, aceste canale durează cam 180 de zile, 6 luni. Atât timp cât suntem în acest canal, marginea de toleranță ar putea fi până undeva în zona de 50.000 de dolari. Am putea ajunge până acolo. Ideea e să nu rămânem acolo foarte mult timp, să nu închidem o săptămână acolo sau o lună. Cu cât ne apropiem mai mult de acel termen, piața se va calma, se va liniști.

Pe partea de risc, voi spune că da, dacă piața continuă această scădere, putem atinge niște plafoane pentru balene foarte interesante. Pentru noi ar fi de evitat. 40.000 poate fi o cifră foarte fiabilă. Dacă Bitcoin scade mai mult de 20% pentru o perioadă mai mare de două luni de zile, atunci există riscul de bear market. În 2021, piața a avut o evoluție asemănătoare. Primăvara am avut o creștere furibundă, dar și scăderile erau extrem de agresive. Acum, scăderi mai mari de 23% nu am avut. Nu am avut de 30-40%. La restul pieței crypto dacă te uiți, e normal, foarte multe monede experimentează această corecție. Dar nu vă panicați! 90% dintre investitori sunt oarecum, în pierdere, mai ales cei care au altcoinuri. Sfatul meu, dacă vreți să intrați acum, este să înțelegi că această perioadă proastă ar putea să continue", a declarat Daniel, pe YouTube.

