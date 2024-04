Avocat celebru, speriat de introducerea banilor care expiră, pe model chinezesc: „Am zis că nu se poate, dar se va întâmpla din 2030"

Sergiu Vasilescu, unul dintre cei mai cunoscuți avocați din România, specializați în fiscalitate, respectiv în crypto, avertizează cu privire la pericolul iminent cu care se vor confrunta cetățenii. Banii cu termen de valabilitate nu mai sunt o conspirație, susține acesta.

În cadrul unui interviu acordat pentru Crypto Vineri, avocatul a vorbit deschis despre reglementările pe care UE le va implementa la nivelul blocului comunitar, legislația MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), dar și despre introducerea banilor cu termen limitat de valabilitate - un scenariu ce părea utopic, la un moment dat.

„Orice stat sau orice structură, de exemplu UE, își dorește să aibă cât mai mare control asupra elementelor cu impact substanțial. Zona financiară a fost întotdeauna o zonă controlată, cum e zona de gambling, cum e zona de oil&gas, de energie. Este util să aibă control și să vrea previzibilitate. Nu cred că forma de acum va fi forma finală. Un lucru care nu mă sperie atât de mult, acest concept...

Mă sperie mai tare conceptul pe care-l vom auzi din 2030 referitor la banii care expiră. L-am auzit prima dată într-o comisie guvernamentală acum nouă ani, în Dubai, și am zis că este o nebunie, că nu există așa ceva, că nu se va întâmpla niciodată. Și l-am auzit din nou, acum doi ani, la Davos. Când l-am auzit la Davos, m-am speriat. Am zis că nu se poate așa ceva! Cum adică am bani care-mi expiră?

Știm de proiectul-pilot din China, când s-a dat giveaway două milioane de dolari în moneda națională și aveau o perioadă în care expirau, puteau să-i folosească. Au testat și a funcționat. Au testat reacțiile oamenilor. Acela cred că este un punct care ne va speria (...)", a declarat avocatul specializat în fiscalitate.

De asemenea, juristul crede că discreditarea spațiului crypto, din partea autorităților, este total nejustificată.

„Lumea vorbește despre spălarea de bani din crypto... Cel mai mare procent de evaziune fiscală este în cash, nu în blockchain. Cea mai mare criminalitate nu este pe internet, este în lumea fizică. Acolo sunt violențe. Nimeni nu te omoară în online, ci-n viața reală. E mult marketing și frică de nou, dar nu cred că acolo e problema reală. Într-adevăr, sunt pași premergători către ceva care, din păcate, va fi mult mai rău și cu un impact mult mai mare. Va exista o perioadă de tranziție", a comentat avocatul, pentru sursa citată - vezi AICI interviu.

Un alt avocat cunoscut, Veronica Dobozi, care activează la casa de avocatură a celebrului Valeriu Stoica, a vorbit, de asemenea, despre avantajele, dar și dezavantajele introducerii banilor digitali.

„Cel mai mare risc însă pentru cetățeanul obișnuit este posibilitatea ca un guvern rău intenționat (scuze pentru pleonasm) să poată controla fiecare persoană, controlându-i banii. Cât timp există cash, există libertate. Banii electronici pot și șterși virtual, limitați, poate fi controlată sursa lor, destinația lor, pot fi distribuiți în funcție de un credit social (cât de bine se conformează cetățeanul regulilor care i se impun) etc (...)

Ei bine, este posibil ca, în curând, nici merdenele calde nu veți mai putea cumpăra dimineața, în drum spre birou, decât electronic. Așa că, bucurați-vă de foșnetul bancnotelor, până încă mai puteți!", a comentat avocata, într-un editorial pentru Juridice.

