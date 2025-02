O super putere lovită de o criză majoră: Fuga în străinătate a 168 de miliarde de dolari

Incertitudinile la nivel internațional provocate de războiul din Ucraina, criza din Orientul Mijlociu, dar și perturbările economice care ar putea apărea în urma tarifelor lui Donald Trump sunt tot mai prezente. Acum, o super putere, China, este lovită de o criză majoră după ce a înregistrat o ieșire de capital record în 2024, de 168 de miliarde de dolari.

Anul trecut, firmele internaționale au investit în China cea mai mică sumă din 1992 încoace. Exodul ieșirilor de investiții străine amenință să persiste după reluarea războiului comercial cu Statele Unite, potrivit Bloomberg.

Investițiile străine directe (ISD) nete au scăzut cu 168 de miliarde de dolari în 2024, potrivit Administrației de Stat a Schimburilor Externe de la Beijing, cea mai mare fugă de capital din datele care datează din 1990. Investițiile străine în China au scăzut în ultimii ani, după ce au atins un maxim istoric de 344 de miliarde de dolari în 2021.

Companiile internaționale s-au retras, în timp ce și firmele interne au transferat rapid bani în străinătate. Investitorii chinezi au trimis 173 de miliarde de dolari în străinătate, în timp ce investitorii străini au canalizat doar 4,5 miliarde de dolari în țară, cea mai mică sumă din 1992.

Atenuarea ieșirii de capital va fi o provocare după ce China și SUA au început o nouă rundă a războiului comercial care ar putea implica mai multe companii.

Președintele Donald Trump a impus tarife de 10% pentru toate produsele chinezești care intră în SUA, în timp ce China a ripostat printr-o serie de măsuri de retorsiune, inclusiv o anchetă privind Google și o listă neagră a PVH Corp, proprietarul Calvin Klein. Wall Street Journal a raportat că China ia în considerare, de asemenea, investigarea Apple Inc., Broadcom Inc. și Synopsys Inc.

Ads

Încetinirea economiei Chinei și creșterea tensiunilor geopolitice au determinat deja unele companii să își reducă expunerea. În același timp, schimbarea bruscă privind preferințele cumpărătorilor legate de vehiculele electrice în China i-a luat prin surprindere și pe producătorii auto străini, determinându-i pe unii să își retragă sau să își reducă investițiile.

Datele SAFE, care urmăresc fluxurile nete, pot reflecta tendințele profiturilor companiilor străine, precum și modificările dimensiunii operațiunilor acestora în China. Beijingul a redus ratele dobânzilor mult sub nivelul celor mai dezvoltate națiuni pentru a stimula economia, oferind multinaționalelor mai multe motive pentru a păstra lichiditățile în afara Chinei și ducând la o repatriere a fondurilor care probabil maschează unele investiții noi.

Deși în primele trei trimestre ale anului trecut s-a înregistrat o scădere netă de aproape 13 miliarde de dolari a sumei pasivelor FDI, investițiile noi de capital au ajuns la aproape 20 de miliarde de dolari, conform unei declarații publicate de SAFE la sfârșitul anului trecut.

Ads

Acest lucru sugerează că scăderea globală a sumei investite de firmele străine în China este determinată în principal de factori precum rambursarea datoriilor și repatrierea profiturilor. SAFE a indicat, de asemenea, acești factori pentru a explica scăderea investițiilor, conform unui raport al mass-media locale de anul trecut.

Ca răspuns la declinul din ultimii ani, Beijingul a curtat investitorii străini, promițându-le un tratament mai bun, extinzând scutirile fiscale și acordând scutiri de vize. O reuniune a cabinetului a adoptat recent un plan de acțiune pentru a atrage mai multe investiții străine.

Prăbușirea globală

Scăderea sentimentului față de a doua cea mai mare economie a lumii a fost, de asemenea, evidențiată într-un raport al Organizației Națiunilor Unite, care a anunțat o scădere de 29% a investițiilor străine directe în China anul trecut. Această scădere se compară cu un declin de 2% pentru țările în curs de dezvoltare și cu unul de 8% la nivel global, excluzând fluxurile prin unele „economii majore” europene, a anunțat Conferința ONU pentru comerț și dezvoltare în raportul său.

Ads

Reticența tot mai mare a companiilor japoneze de a angaja noi fonduri în China este emblematică pentru problemele cu care se confruntă Beijingul în încercarea sa de a atrage mai mulți bani străini. Firmele japoneze au fost printre primele care s-au extins în China după deschiderea acesteia, la sfârșitul anilor 1970, și sunt în continuare cei mai mari investitori străini.

Totuși, potrivit datelor publicate la începutul acestei luni, suma de bani noi investită anul trecut a rămas stabilă față de nivelul minim din 2023. Și chiar și cu noi contracte importante, cum ar fi fabrica de 700 de milioane de dolari a Toyota Motor Corp din Shanghai pentru construirea de vehicule electrice Lexus, tendința pare să se deterioreze în continuare.

Aproape jumătate dintre companiile japoneze din China au declarat că vor reduce investițiile în acest an sau nu vor aduce bani noi, conform rezultatelor unui sondaj recent realizat de Camera de Comerț și Industrie a Japoniei în China.

Ads

O astfel de atitudine este în contradicție cu dorința companiilor de a canaliza bani în SUA, valoarea noilor investiții ale firmelor japoneze din această țară crescând la un nivel record de 11,7 trilioane de yeni (75,6 miliarde de dolari) anul trecut, conform datelor publicate de Ministerul de Finanțe din Japonia.

În schimb, unii investitori de portofoliu și-au majorat mai recent participațiile în China. Starea de spirit de pe piață s-a îmbunătățit datorită unei creșteri a prețurilor obligațiunilor și a creșterii cu aproape 25% a acțiunilor din China continentală de la punctul minim de la jumătatea lunii septembrie, înainte ca guvernul central să anunțe planurile de stimulare economică.

...citeste mai departe despre "O super putere lovită de o criză majoră: Fuga în străinătate a 168 de miliarde de dolari" pe Ziare.com

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro