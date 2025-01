Un profesor de economie de la Babeș-Bolyai avertizează: „Ar trebui să desființeze agenții, ar trebui să regrupeze primării, ar trebui să reducă numărul de angajați la stat"

Analiștii economici prognozează un an dificil pentru România în 2025, pe fondul problemelor economice globale și al măsurilor fiscale interne. Restructurările din sectorul IT, criza din industria auto germană și instabilitatea pieței energetice au fost agravate de creșterea taxelor, impozitelor și eliminarea unor facilități fiscale.

Economistul Radu Nechita, cadru didactic la Universitatea Babeș-Bolyai, explică pentru „Adevărul” că o cauză fundamentală a situației economice actuale o reprezintă creșterea cheltuielilor publice.

„Cauza cauzelor, ca să spunem așa, este creșterea cheltuielilor publice. Toate țările lumii au crescut cheltuielile publice în timpul pandemiei, toți au făcut prostii. Noi am făcut prostii mai mici decât alții. Problema este că alții s-au oprit, au avut loc o corecție, alții și-au scăzut deficitul. Noi am continuat cu aceeași viteză fără să corectăm suficient de rapid lucrurile. Noi am continuat petrecerea după ce alții s-au apucat de lucru, ca să zic așa.”, spune Nechita.

Deși cheltuielile publice au fost menite să prevină mișcări sociale și ascensiunea extremismului, Nechita observă paradoxul: „Cu toate că au fost mari cheltuieli publice, observăm un succes greu de explicat al unor partide extremiste, anti-occidentale, anti-sistem.”

Probleme în gestionarea cheltuielilor publice

Economistul critică modul în care au fost utilizate resursele financiare ale statului.

„Cheltuielile publice te ajută dacă le folosești pentru a finanța adaptarea, reforma, pentru a trece la redresare și reziliență. Ori, politicienii au zis: „ne dau ăștia bani gratis”. Păi cu ce mă ajută pe mine la redresare și reziliență, că mai fac un stadion în nu știu ce oraș? Ei au făcut orice altceva decât să astupe găurile. Una din probleme este sistemul nostru de pensii. Cea mai mare cheltuială publică este cu sistemul de pensii pentru că este un mecanism de achiziție en-gros de voturi, așa este văzut de toate partidele politice.”, susține profesorul.

Nechita consideră că actualul sistem de pensii nu mai poate funcționa ca „o fabrică de voturi”:„Acum le-au mărit pensiile și oamenii au votat tot cu cine au vrut, nu mai merge. S-a stricat jucăria, li s-a stricat fabrica de voturi.”

Nechita nu este de acord cu ideea că actualul executiv ar fi un „guvern de sacrificiu”, afirmând că: „Aș spune că este mai degrabă un guvern care ne va sacrifica pe noi. Eu nu văd că ei și-au redus sporurile, nu văd că și-au redus cheltuielile. Deci este un guvern de sacrificiu al populației, pentru că austeritatea înseamnă austeritate pentru stat. Ori ei fac austeritate pentru sectorul privat, nu este în regulă. Și o spun eu, care sunt plătit de stat.”

Soluții propuse pentru redresare

Pentru a evita sacrificarea economiei, Nechita sugerează măsuri concrete:

„Ar trebui să desființeze agenții, ar trebui să regrupeze primării, ar trebui să reducă numărul de angajați la stat. Nu să înghețe angajările, că asta înseamnă că nu concediez pe nimeni. Pe de altă parte, nu sunt de acord nici cu politici de tip „dăm afară 20% de peste tot.”

El propune o analiză detaliată a structurilor statului:„Trebuie să folosească așa-zișii cost-killers din sectorul privat să vină și să se uite: „domnule, voi ce faceți aici?” Cinci sau 10 persoane fac contabilitatea mijloacelor fixe la stat, în timp ce chestia asta o face un contabil în sectorul privat.”

De asemenea, economistul critică salariile mari de la stat, susținând că acestea nu reflectă întotdeauna competențele: „Ok, deci înseamnă că își vor găsi în sectorul privat slujbe, nu va fi amenințare. Acuma nu mai e șomaj, numai nu mai suntem în anii 90. Există firme, există nevoie de oameni care să fie angajați.”

Nechita respinge ideea impozitării progresive și preferă majorarea TVA:„Toată lumea trebuie să suporte deciziile mai mult sau mai puțin inspirate ale guvernului, nu doar cei care muncesc.”

În final, economistul subliniază necesitatea reducerii cheltuielilor publice:„Trebuie să li se strângă punga, să nu mai cheltuiască atât. Numărul de angajați la stat este prea mare. Per total, în unele părți avem deficit, în unele părți avem excedent, de aceea trebuie făcută o analiză foarte rapidă și eliminat excedentul acolo unde există.”

