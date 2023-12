O criză majoră vine în 2024: Un reputat expert anunță cine va fi lovit cu putere

Multiplele probleme din întreaga lume, de pe piețele financiare, energetice și alimentare generate de războaiele din Ucraina și Israel, vor continua. Paul Dietrich, un reputat expert american de la Riley Wealth Management atenționează că în anul 2024 ar putea veni o ”recesiune severă”, pe măsură ce piețele de capital și ale muncii dau semne de avertizare.

Statele Unite ar putea fi lovite de o criză majoră la începutul anului 2024, explică analistul american. Raliul exploziv al pieței de valori este un astfel de semn că economia s-ar putea contracta în curând, iar efectele se vor propaga în toată lumea, potrivit Business Insider.

Dietrich a subliniat existența câștigurilor monstruoase pe care investitorii le-au observat în S&P 500 (Indexul Standard & Poor 500) în acest an, indicele de referință atingând cea mai bună lună a anului în noiembrie.

Această creștere a fost alimentată în mare măsură de așteptările că Rezerva Federală va reduce ratele dobânzilor la începutul anului viitor – dar scăderile dobânzilor probabil nu vor avea loc până când economia americană se va îndrepta către o recesiune, a avertizat Dietrich.

„Investitorii nu ar trebui să se bazeze pe reducerea costurilor de împrumut de către banca centrală decât dacă economia SUA intră într-o recesiune severă – ceea ce se poate întâmpla la începutul anului viitor”, a spus Dietrich. „Fed începe de obicei să reducă ratele atunci când există o încetinire bruscă a economiei și o creștere a șomajului – adică o recesiune”.

Semnele unei recesiuni încep să apară, notează Dietrich. Creșterea de 20% a burselor din acest an este un astfel de avertisment, a spus el, deoarece S&P 500 a înregistrat de obicei câștiguri uriașe în lunile care au precedat o scădere. Acesta a fost cazul înainte de recesiunile din 2001, 2008 și 2020, când stocurile au crescut brusc înainte ca economia să înceapă să se contracte.

Există și alte „deconectări ale pieței bursiere” care provoacă că economia se va transforma în curând într-o recesiune, a adăugat el. Deși indicele S&P 500 este în creștere pe ansamblu, indicele ponderat S&P 500, care este mai reprezentativ pentru acțiunile medii, a intrat în „teritoriul de corecție”, a spus Dietrich.

Piața muncii începe și ea să slăbească. Numărul locurile de muncă a scăzut, în timp ce cererile continue pentru indemnizații de șomaj au crescut constant.

Și, deși rata generală a șomajului a scăzut în noiembrie, cererile continue de șomaj au crescut pentru scurt timp la 1,93 milioane luna trecută. Acestea sunt cele mai mari revendicări continue de la sfârșitul anului 2021 și se află la ceea ce Dietrich descrie drept „niveluri de recesiune”.

„A crede că, după o piață de 13 ani, nu vom vedea o recesiune ciclică normală a pieței, înseamnă a crede că ciclul de afaceri a fost abrogat în mod miraculos după 400 de ani de date ciclice istorice ale pieței de valori. Cred că de data aceasta va fi diferit. Nu este niciodată", a spus el despre perspectivele de recesiune ale investitorilor.

Piețele s-au ”încălzit”, în general, la ideea unei aterizări ușoare anul viitor, strategii de pe Wall Street așteaptă în mare măsură un alt an pozitiv pentru acțiuni în 2024. Bank of America și Deutsche Bank au prezis că S&P 500 ar putea vedea un nou record istoric în 2024. Între timp, Fed-ul din New York și-a redus predicția de recesiune pe 12 luni la doar 51%, în scădere de la o șansă de peste 70% la începutul acestui an.

