Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 02:00
337 citiri
Avertisment serios al șefului celei mai mari bănci americane JP Morgan: Risc major al unei noi crize
Directorul băncii JPMorgan Jamie Dimon prevede o prăbușire a bursei din SUA FOTO: Facebook/thehill

Incertitudinile de pe piețele financiare internaționale și conflictele geopolitice alimentează o adevărată furtună, care se paote declanșa în orice moment. Jamie Dimon, președintele și directorul executiv al gigantului bancar JPMorgan Chase susține că există riscul unei crize majore, o prăbușire a pieței bursiere americane.

Președintele Băncii JPMorgan Chase din Statele Unite, a declarat că este „mult mai îngrijorat decât alții” de o corecție serioasă a pieței. Șansa ca piața bursieră americană să se prăbușească este mult mai mare decât cred mulți finanțatori, a declarat șeful celei mai mari bănci din America, potrivit The Guardian.

„Aș acorda o probabilitate mai mare decât cea pe care o consider posibil reflectată în prețurile pieței și de către alții”, a declarat el pentru postul de televiziune britanic BBC. „Deci, dacă piața estimează o probabilitate de 10%, eu aș spune că este mai degrabă de 30%.”

Dimon a adăugat că există „o mulțime de lucruri acolo” care creează o atmosferă de incertitudine, indicând riscuri precum mediul geopolitic, cheltuielile fiscale și remilitarizarea lumii.

Este clar că el face referire la creșterea galopantă a cheltuielilor militare, a războiului din Ucraina și la incertitudinea din Orientul Mijlociu, precum și la criza mondială a datoriilor.

„Toate aceste lucruri cauzează o mulțime de probleme la care nu știm cum să răspundem”, a spus el. „Așa că spun că nivelul de incertitudine ar trebui să fie mai mare în mintea majorității oamenilor decât ceea ce aș numi normal.”

Comentariile sunt cele mai recente dintr-o serie de avertismente conform cărora piețele bursiere ar putea avea nevoie de o corecție.

Risc major de corecție pe burse

Miercuri, șefa Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a declarat că economia mondială a demonstrat o rezistență surprinzătoare în fața războiului comercial al lui Donald Trump, dar a emis un avertisment dur cu privire la riscurile tot mai mari, spunând: „Puneți-vă centura: incertitudinea este noua normalitate.”

„Înainte ca cineva să răsufle ușurat, vă rog să ascultați asta: rezistența globală nu a fost încă testată pe deplin. Și există semne îngrijorătoare că testul ar putea veni”, a declarat ea în fața unui public de la Institutul Milken din Washington, Statele Unite.

Între timp, se exprimă din ce în ce mai mult îngrijorări cu privire la faptul că o bulă bursieră a fost creată de evaluările ridicate ale companiilor de inteligență artificială, Banca Angliei declarând miercuri că există un risc tot mai mare de „corecție bruscă” pe piețele globale.

Jamie Dimon a recunoscut că o parte din banii investiți în inteligență artificială „probabil se vor pierde”, fiind posibilă spargerea ”bulei”.

El a adăugat: „Din punctul meu de vedere, inteligența artificială este reală; inteligența artificială, în total, va da roade – la fel cum mașinile, în total, au dat roade, și televizoarele, în total, dar majoritatea oamenilor implicați în ele nu au avut succes.”

Și Dario Perkins, șeful departamentului de macroeconomie globală la casa de consultanță TS Lombard, a spus că semnalul cel mai grăitor al formării unei bule îl constituie nivelul și structura datoriilor companiilor tehnologice, elemente care, în opinia sa, indică aproape o recunoaștere a faptului că situația riscă să scape de sub control.

