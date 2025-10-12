"România nu este într-o criză economică". Anunț surprinzător al ministrului Fondurilor Europene. Resursele enorme care ne pot trece peste această perioadă dificilă

Joi, 09 Octombrie 2025, ora 17:37
337 citiri
"România nu este într-o criză economică". Anunț surprinzător al ministrului Fondurilor Europene. Resursele enorme care ne pot trece peste această perioadă dificilă
Ministrul Fondurilor Europene în Guvernul Bolojan, Dragoș Pîslaru Foto: Facebook/Dragoș Pîslaru

România nu este într-o criză economică, ci într-o criză fiscal-bugetară, dar are la dispoziție niște resurse europene enorme necheltuite, care ne pot trece această perioadă dificilă, a declarat joi, 9 octombrie, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, la Conferința Națională AGRI4FUTURE România - Obiectiv 2035.

'România nu este într-o criză economică. România este într-o criză fiscal-bugetară, dar are la dispoziție niște resurse enorme. Nu am pus aici banii de pe Politica Agricolă, de pe Planul Național Strategic. Stăm pe resurse europene necheltuite încă, pe care le avem la dispoziție și care ne pot trece această perioadă dificilă, și ne uităm apoi, deci trecem această chestiune legată de ajustarea fiscal-bugetară, și după aceea ne uităm la faptul că exact în perioada asta trebuie să programăm 2028 - 2034', a afirmat Pîslaru.

Ministrul a atenționat că România nu trebuie să aștepte finalizarea negocierilor la nivel european cu privire la viitorul exercițiu financiar, ci trebuie să gândească un model de țară în care sectorul agricol să aibă 'un loc de frunte'.

'Nu avem voie să așteptăm finalizarea negocierilor de la nivel european. România trebuie să se apuce din primăvara viitoare legat de planificarea și construcția unui model de țară în care agricultura și dezvoltarea rurală își au un loc de frunte. Acesta este propunerea pe care v-o fac. Este, de fapt, demersul logic de a ne pregăti și vă pot spune un singur lucru, care este foarte important: România trebuie să lucreze împreună între sectoare, trebuie să lucreze în acest moment la o perspectivă comună.

Sunt lucruri pe care le putem face pentru a nu fragmenta resursele, a ne orienta către capacitatea de a proiecta România ca un stat contributor în Uniunea Europeană. S-a terminat cu perioada în care primeam bani doar să prindem din urmă sau să facem lucruri. Este acum momentul să folosim resursele europene și naționale pentru a contribui la proiectul comunitar, la agricultura Uniunii Europene, la ambiția pe care o avem în dezvoltarea lanțurilor valorice dinspre zona de agricultură în zona alimentară și mai departe. Obiectivul 2035 este exact ținta potrivită pentru această ambiție', a transmis șeful MIPE.

El a subliniat că prin absorbție de fonduri europene România poate traversa această perioadă 'tensionată fiscal-bugetară'.

'Avem în față aparent o situație tensionată fiscal-bugetară cu restriște pe termen scurt, dar în același timp avem la dispoziție exact ce ne trebuie ca să trecem, prin absorbție de fonduri europene, de anii aceștia și să putem proiecta, să planificăm, să construim împreună o Românie modernă într-o Uniune Europeană, care, fiind mai puternică, ajută și România să fie mai puternică, și pe dumneavoastră, fermierii, cei care sunteți în zona aceasta de agroalimentar în România să fiți într-adevăr contributori net la ceea ce înseamnă Uniunea Europeană și economia Uniunii Europene', a susținut Dragoș Pîslaru.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a participat joi la Conferința Națională AGRI4FUTURE România - Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români.

...citeste mai departe despre ""România nu este într-o criză economică". Anunț surprinzător al ministrului Fondurilor Europene. Resursele enorme care ne pot trece peste această perioadă dificilă" pe Ziare.com

Avertisment serios al șefului celei mai mari bănci americane JP Morgan: Risc major al unei noi crize
Avertisment serios al șefului celei mai mari bănci americane JP Morgan: Risc major al unei noi crize
Incertitudinile de pe piețele financiare internaționale și conflictele geopolitice alimentează o adevărată furtună, care se paote declanșa în orice moment. Jamie Dimon, președintele și...
România inovează în securitate globală! Robotul ARGUS, creat la Suceava, poate detecta simultan amenințări fizice și cibernetice
România inovează în securitate globală! Robotul ARGUS, creat la Suceava, poate detecta simultan amenințări fizice și cibernetice
România intră oficial pe harta mondială a inovației în securitate. O echipă de ingineri de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a creat primul robot autonom capabil să...
#criza economica, #Romania, #dragos pislaru, #ministrul fondurilor europene, #bani europeni , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”
  10. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului