Putin se confruntă cu cea mai mare criză din industria cărbunelui din Rusia din ultimii 30 de ani

În timp ce mașina de război a Kremlinului își continuă nebuneasca traiectorie din Ucraina, Vladimir Putin este neputincios în fața loviturilor occidentale ce țintesc domenii cheie ale Moscovei. Pe fondul căderii economice din Rusia, are loc ”cea mai gravă criză din ultimii 30 de ani” din industria cărbunelui. Aceasta este afectată de costurile în creștere și de prețurile globale în scădere, transformând sectorul în veriga slabă a economiei Rusiei.

Economia de război a Rusiei este pe punctul de a se prăbuși, întrucât industria cărbunelui se confruntă cu o „criză care apare o dată la 30 de ani”, afectată de sancțiunile occidentale. Un important om de afaceri rus a sintetizat disperarea din acest domeniu, mărturisind că sectorul se află într-o situație „cu adevărat gravă”, potrivit The Express.

Pierderile au crescut la 225 de miliarde de ruble (2,1 miliarde de lire sterline) în primele șapte luni ale anului 2025, depășind totalul pe întreg anul 2024 și transformând sectorul – o sursă vitală de locuri de muncă și bugete regionale – în veriga cea mai slabă a economiei. În timp ce mașina de război a Moscovei depășește previziunile apocaliptice, prăbușirea industriei cărbunelui dezvăluie fisuri mai mari: contracția producției pentru a treia lună consecutivă, creșterea datoriilor corporative și trecerea la jafuri ilegale în teritoriile ocupate din Ucraina.

În 2023, cărbunele a generat profituri de aproape 375 de miliarde de ruble (3,45 miliarde de lire sterline); în prezent, acesta reduce PIB-ul cu mai puțin de 1%, dar cele 140.000 de locuri de muncă directe și finanțarea pentru 30 de regiuni miniere intensifică șocurile socio-economice.

Putin a recunoscut la un forum din septembrie, organizat la Kemerovo, centrul cărbunelui din Siberia cunoscut sub numele de Kuzbass: „Producătorii de cărbune trec printr-o perioadă dificilă”.

Haosul readuce în memorie grevele minerilor din 1989, cu puțin timp înainte de prăbușirea Uniunii Sovietice, și ciocnirile din 1998, care au simbolizat cea mai profundă criză postcomunistă a Rusiei. Până în septembrie, 23 de companii – 13% din totalul național – au dat faliment, iar alte 53 de firme se află în pragul falimentului. Alexander Titov, analist senior la Institutul pentru Energie și Finanțe din Moscova, afirmă: „Entitățile mijlocii și mici sunt cele mai expuse pericolului”.

Prețurile cărbunelui termic, esențial pentru producerea de energie electrică, au scăzut la 70 de lire sterline pe tonă – cu 78% sub nivelurile maxime din 2022 – din cauza surplusului de producție fără precedent al Chinei. Sancțiunile economice izolează piețele occidentale, forțând exporturile către Asia la reduceri care au atins 60% sub nivelurile de referință la începutul anului 2022, moderându-se la 20% în prezent.

Industria cărbunelui – cea mai gravă criză din 1990 și până acum

Firat Ergene, analist senior, afirmă: „Producătorii ruși continuă să exporte cu marje mici sau chiar în pierdere, deoarece reducerea producției ar limita accesul la valută forte, care este în prezent o prioritate pentru Moscova, și ar risca să provoace repercusiuni sociale în regiunile miniere”.

Constrângerile de transport agravează criza: transporturile de petrol sancționate blochează acum rutele feroviare către porturi, determinând creșterea costurilor de transport la 90% din prețul cărbunelui, față de 50% înainte de conflict. Volumele de export rămân sub nivelurile dinaintea invaziei, în ciuda creșterilor înregistrate în China, India și Vietnam.

Vladimir Korotin, directorul executiv al Russian Coal, unul dintre cei mai mari 15 producători, avertizează: „Industria cărbunelui traversează cea mai gravă criză din anii 1990”. La începutul acestui an, el a declarat: „Mii de locuri de muncă din zeci de regiuni rusești sunt în pericol, la fel și veniturile din impozite”.

Kuzbass, care produce peste jumătate din producția totală, a raportat un deficit de 70,6 miliarde de ruble (647 de milioane de lire sterline) în 2024 și a împrumutat 36 de miliarde de ruble (330 de milioane de lire sterline) numai în prima jumătate a anului 2025. În întreaga țară, 19.000 de locuri de muncă din sectorul cărbunelui au dispărut în această perioadă, iar 30 de întreprinderi – care produc 30 de milioane de tone anual – se confruntă cu falimentul.

Gigantul siderurgic și de cărbune Mechel intenționează să închidă o mină și să reducă personalul în timpul verii, producția sa scăzând cu 28% în prima jumătate a anului. Pierderile companiei pe întreg anul ar putea crește de trei ori, până la 300-500 de miliarde de ruble (2,8-4,65 miliarde de lire sterline), crescând datoria sectorului la 1,5 trilioane de ruble (14 miliarde de lire sterline).

Un plan de salvare diluat, semnat de Putin în luna mai după rezistența ministerului de Finanțe, oferă scutiri fiscale, amânarea rambursării împrumuturilor și tarife reduse pentru companiile cele mai afectate, evitând subvențiile directe. Ministrul Energiei, Serghei Tsivilev, fost guvernator al regiunii Kuzbass și magnat al cărbunelui cu legături familiale strânse cu Putin, susține pachetul, dar acesta abia dacă are vreun efect.

