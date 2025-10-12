O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”

Banca Angliei a lansat un avertisment privind apariția unei posibile bule speculative în jurul tehnologiilor bazate pe inteligență artificială (AI), atrăgând atenția că o corecție abruptă a piețelor ar putea produce reverberații economice la scară globală.

În ecuație intră și observațiile unor lideri din industrie. Jeff Bezos a descris recent dezvoltarea tehnologiei AI ca fiind aflată deja într-o „bulă speculativă”. De asemenea, analistul Dario Perkins, șeful departamentului de macroeconomie globală la casa de consultanță TS Lombard, a spus pentru Axios că semnalul cel mai grăitor al formării unei bule îl constituie nivelul și structura datoriilor companiilor tehnologice, elemente care, în opinia sa, indică aproape o recunoaștere a faptului că situația riscă să scape de sub control.

Ziare.com a luat legătura cu analistul economic Claudiu Vuță, fost vicepreședinte al Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România, pentru a ne explica de unde vin temerile bancherilor.

„Avertismentul Băncii Angliei trebuie luat foarte serios, având în vedere istoricul instituției și rolul acesteia în stabilitatea economică globală. Banca Angliei nu face astfel de declarații fără o analiză profundă a riscurilor economice și financiare. Este deosebit de important faptul că AI a devenit o tehnologie de bază pentru multe industrii, iar o corecție bruscă a piețelor ar putea avea efecte sistemice, afectând atât sectorul financiar, cât și economia reală. Având în vedere că multe companii din domeniul tehnologic sunt extrem de valutate pe baza așteptărilor de creștere a pieței AI, o prăbușire a acestora ar putea avea efecte devastatoare.

De asemenea, dacă ne uităm la istoria economică recentă, există precedente pentru crearea și prăbușirea bulelor speculative (ex. bula dot-com din 2000 sau criza financiară globală din 2008), ceea ce face ca această avertizare să fie relevantă. Așadar, dacă nu se iau măsuri pentru moderarea acestei creșteri rapide și a riscurilor asociate, aceasta ar putea duce la un șoc economic similar cu cel din 2008”, a transmis acesta.

Ce ar fi diferit față de criza din 2008

Potrivit analistului economic, riscurile pot fi, de data aceasta, diferite cele tradiționale aduse de piețe.

„Există o posibilitate teoretică de declanșare a unei crize mondiale în urma unei bule speculative în domeniul AI, dar contextul actual este diferit față de criza din 2008, care a fost alimentată de bule speculative în sectorul bancar și imobiliar. În 2008, criza a fost cauzată de o combinație de credite subprime, titluri de valoare securizată riscante și o lipsă de reglementare eficientă în sectorul financiar.

În cazul AI, riscurile sunt mai mult concentrate în sectorul tehnologic și ar putea fi mai puțin legate de riscuri financiare tradiționale, cum ar fi împrumuturile excesive sau produsele financiare toxice. Totuși, în contextul unei creșteri foarte rapide a evaluării companiilor de tehnologie și a fluxurilor masive de investiții în aceste domenii, o corecție bruscă ar putea duce la o volatilitate extremă pe piețele financiare. Aceasta ar putea afecta în special piețele emergente și economiile foarte dependente de fluxurile de capital speculative. De asemenea, având în vedere că AI este deja integrată în multe industrii globale (finanțe, sănătate, transporturi etc.), o corecție ar putea avea efecte în lanț asupra economiei mondiale”, a transmis acesta.

Claudiu Vuță a precizat că acesta poate fi un semn pentru guverne de a regândi modul în care oferă subvenții către companiile care dezvoltă inteligență artificială.

„Este puțin probabil ca statele să oprească complet subvențiile către companiile AI în acest stadiu. Guvernele sunt foarte conștiente de importanța tehnologiilor AI în dezvoltarea economică și în competitivitatea globală, iar multe dintre acestea sunt încurajate să sprijine inovațiile tehnologice prin diverse forme de stimulente fiscale și financiare. Totuși, dacă se confirmă riscurile unei bule speculative majore în sectorul AI, este posibil ca reglementările să devină mai stricte, iar guvernele să reanalizeze modul în care subvențiile sunt acordate și care sunt condițiile pentru acestea.

De asemenea, în fața riscurilor economice, guvernele ar putea lua măsuri de intervenție pentru a asigura un cadru mai stabil și mai sustenabil pentru dezvoltarea sectorului AI”, a mai relatat acesta.

Ce rămâne de făcut, pentru a evita o criză economică mondială

Pentru a remedia o posibilă bulă speculativă în domeniul AI, câteva măsuri cheie ar putea fi luate, potrivit analistului economic.

„În primul rând, vorbim despre reglementarea mai strictă a piețelor financiare. De exemplu, ar putea fi introdusă o reglementare mai severă privind evaluarea activelor și o monitorizare mai atentă a datoriilor companiilor din sectorul tehnologic. De asemenea, o reglementare mai clară privind transparența în procesul de evaluare ar putea contribui la reducerea supraevaluării acestora.

Totodată, este nevoie de măsuri de moderare a datoriilor, întrucât un semn al unei bule speculative este și nivelul ridicat al acestora. Guvernele și investitorii ar putea începe să ceară o reducere a riscurilor prin restricționarea expunerii financiare. Deci, ar putea fi implementate măsuri care să limiteze împrumuturile riscante ale companiilor din domeniul AI sau să stabilească reguli mai stricte pentru structura financiară a acestora.

Ar fi important și ca, în loc să se acorde o atenție exagerată creșterii rapide și evaluărilor speculative, investitorii și guvernele să încurajeze investițiile pe termen lung în AI, axate pe proiecte sustenabile și cu adevărat inovatoare. Și, evident, ar fi important ca investitorii să fie înștiințați despre riscurile implicate într-o astfel de investiție speculativă și despre semnalele care indică formarea unei bule”, a conchis Claudiu Vuță.

