O țară vestică cu 1 milion de români lovită de recesiune: Va urma un val de concedieri, iar salariile vor scădea brusc

Cele mai puternice instituții financiare din lume își pierd încrederea în strategia macroeconomică a Băncii Centrale dintr-o țară dezvoltată occidentală, unde trăiesc peste 1 milion de români. Practic Banca Angliei riscă să împingă Marea Britanie spre recesiune, existând un pericol real de criză profundă și prelungită, spun experții financiari.

Citigroup se așteaptă să se producă ceva asemănător unei crize economice, dacă nu există o schimbare de politică în Marea Britanie. Va urma un val de concedieri, iar salariile vor scădea brusc, apreciază experții. Se prognozează o ”creștere” zero în acest an, o contracție de 0,2% în 2025 și aproape nicio revenire în 2026, potrivit The Telegraph.

Aceasta urmează după o scădere de 0,7 a PIB-ului pe cap de locuitor în 2023 și scăderi mai devreme în 2022. „Credem că Regatul Unit este încă pe cale pentru o aterizare economică grea”, spun experții.

Un fost șef al Serviciilor Secrete britanice: ”Putin are o gravă problemă, știu din surse din Europa de Est”

Luat împreună și întins pe atâția ani, acesta este mai rău decât orice capitol văzut de la Revoluția Industrială, inclusiv episoadele de austeritate de după războaiele napoleoniene și Primul Război Mondial sau criza Gold Standard din 1929-1931. Dacă se permite să se întâmple asta, aspectul constituie un eșec istoric al politicii economice britanice.

Citigroup a acuzat mai mult sau mai puțin Banca că a refuzat să admită că modelele sale sunt greșite și că, prin urmare, va întârzia înainte de a fi nevoită să efectueze o altă întoarcere strigătoare.

Ads

„Un pivot către relaxare acum va necesita ca MPC să concluzioneze că judecățile anterioare privind dinamica inflației din Regatul Unit au fost eronate”.

Operațiunea secretă Dead Hand a Moscovei: Atac nuclear automat, chiar dacă țara e distrusă VIDEO

Sven Jari Stehn de la Goldman Sachs consideră că „inflația de bază” este mult mai slabă decât presupune Banca Angliei, prezicând că inflația generală va scădea la 1,7% în primăvară și apoi va rămâne scăzută, încheind anul la 1,6% și rămânând sub nivelul țintei în 2025.

Jack Meaning de la Barclays a declarat miercuri Comitetului select al Trezoreriei că Regatul Unit are deja un decalaj de producție din ce în ce mai adânc. Inflația va scădea sub 2% în aprilie și va rămâne acolo până în restul anului 2024 și la începutul lui 2025.

„Asistăm la distrugerea cererii pe piața muncii. Banca Angliei riscă somnambulismul într-o adevărată recesiune. Transmite un mesaj de pesimism din partea ofertei și acest lucru se poate transforma într-un proces de auto-hrănire”, a spus Dario Perkins, strateg global la TS Lombard.

Ads

Un expert militar rus scoate totul la lumină: Putin a comis 5 gafe uriașe în războiul contra Ucrainei

Perkins afirmă că Banca Angliei este bântuită de temeri false cu privire la o spirală salarială-preț similară cu din anii 1970, interpretând greșit ceea ce este de fapt doar o creștere unică a prețurilor și a plăților care depășesc cererea. „Toată narațiunea anilor 1970 a fost o uriașă minciună”, a spus el.

Simon Ward de la Janus Henderson a declarat că „excedentul brut de exploatare” al corporațiilor britanice a scăzut în ultimele două trimestre, scăzând de la 23,9% la 21,6% din PIB, un semn de avertizare clasic. ”Va urma un val de concedieri. Salariile vor scădea brusc”, a spus el.

„Am avut o încetinire dramatică și este greu de văzut ceva care să indice o recuperare semnificativă. Dacă MPC nu reușește să reducă ratele în curând și continuă cu QT, s-ar putea să sune în curând semnale de alarmă deflaționiste”, a spus el.

...citeste mai departe despre "O țară vestică cu 1 milion de români lovită de recesiune: Va urma un val de concedieri, iar salariile vor scădea brusc" pe Ziare.com

Ads