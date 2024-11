Un expert american anunță dezastrul pentru Xi Jinping: China se îndreaptă spre colaps

China, ca urmare a strategiilor economice greșite ale lui Xi Jinping, intră în ceea ce unii au numit o „buclă fatală”. Din motive în mare parte ideologice, el a respins în mod constant sfaturile de bun-simț pentru a crește cheltuielile consumatorilor pentru a face din ele baza economiei. Expertul american Gordon Chang susține că China se îndreaptă spre colaps economic, iar Xi este prins în capcana războiului tarifar al lui Donald Trump.

Xi Jinping a pus soarta țării și a regimului său în mâinile altora, în special al următorului lider al țării pe care o consideră un inamic, Statele Unite. Conducătorul Chinei, pe care mulți îl consideră cea mai puternică figură din lume, este în realitate neajutorat și nu are o strategie de ieșire din criza care se prefigurează, potrivit The Telegraph.

Deși exporturile Chinei au avansat – cu 12,7% față de anul trecut – creșterea nu este sustenabilă. După cum a subliniat laureatul Nobel Paul Krugman în iunie, pentru Bloomberg, piețele globale nu sunt suficient de mari pentru ca planul lui Xi să reușească. „Nu putem absorbi totul”, a spus el. „Lumea nu va accepta tot ceea ce China vrea să exporte”.

Mai mult decât atât, țările rezistă deja practicilor comerciale prădătoare ale Chinei, mulți fiind acum hotărâți să oprească decimarea industriilor lor de către Beijing. Nu în ultimul rând, Statele Unite.

China, ca urmare a ideilor economice greșite ale lui Xi, intră în ceea ce unii au numit o „buclă fatală”. „Economia Chinei este într-o scădere lentă”, după cum a spus Andrew Collier de la Orient Capital Research și Harvard Kennedy School.

Este puțin probabil ca economia să crească aproape de rata raportată de 4,6% pentru al treilea trimestru. Chiar dacă ar fi așa, țara nu ar crea producția necesară pentru a-și rambursa datoria. China, ca o chestiune practică, trece printr-un 2008 mult întârziat. Neplata datoriilor, începând cu eșecul marcat al Evergrande Group în 2021, amenință să deraieze economia.

”Mai multe șocuri sunt practic inevitabile, deoarece raportul total al datoriei țării-PIB a Chinei este periculos de ridicat. După ce am luat în considerare infama „datorie ascunsă” și am ajustat pentru rapoartele despre un PIB umflat, raportul ar putea fi, conform estimărilor mele, de 350 la sută. Având în vedere provocările simultane, China are șanse extrem de mici de a evita o criză financiară”, a mai scris expertul.

Trump intră în scenă și blochează expansiunea Chinei

Acum intră în scenă Donald Trump. El a sugerat că ar putea impune tarife mai mari de 60% importurilor din China. Taxele de această mărime – ca să nu mai vorbim de rata de 100% despre care a vorbit uneori – ar distruge economia deja slabă a Chinei. Chiar și cu o rată de 60%, unele bunuri chinezești ar fi excluse complet de pe piața americană. Pentru altele, guvernele centrale sau locale ale Chinei sau producătorii chinezi ar trebui să absoarbă cea mai mare parte a costurilor.

Mai mult, perspectiva unor noi tarife Trump are deja un alt efect: convingerea companiilor să mute producția din China, așa cum a anunțat compania americană de încălțăminte Steve Madden, după alegerile americane.

Pe măsură ce tarifele lui Trump reduc exporturile chineze și, în cele din urmă, dăunează economiei chineze, membrii elitei Partidului Comunist se vor lupta aproape cu siguranță între ei pentru scăderea surselor de corupție. Vor fi forțați să se angajeze în lupte și mai vicioase pentru putere. Xi va prezida un grup de conducere din ce în ce mai instabil.

Din nefericire pentru Xi, el are puține mijloace de a riposta. Țările cu excedent comercial au foarte puține muniții în luptele cu cele cu deficit comercial. Anul trecut, deficitul comercial de mărfuri al Americii cu China a ajuns la 279,1 miliarde de dolari. Anul acesta, deficitul Americii din China până în septembrie s-a ridicat la 217,5 miliarde de dolari. Trump are multe gloanțe comerciale pe care le poate trage.

În cele din urmă, Xi se confruntă cu un paradox insolubil. Pentru a crea creștere, China trebuie să exporte mai mult. Pentru a exporta mai mult, Xi trebuie să dubleze politicile comerciale extrem de egoiste. Pe măsură ce acestea se dublează, țările vor impune tarife și, în alt mod, vor restricționa accesul la piețele lor.

Probabila numire a ”șoimului” chinez Marco Rubio ca secretar de stat și a lui Mike Waltz ca consilier pentru securitate națională ar părea să adauge seriozitatea intenției președintelui ales. Pentru Xi Jinping, acum nu există o strategie de ieșire, susține expertul american.

