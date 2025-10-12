"Prin decizia de a majora din nou deficitul, guvernul împinge economia cu un pas mai aproape de o criză bugetară. Iar când incapacitatea de plată va fi reală, credibilitatea oficială va fi zero", avertizează Florin Cîțu, fost premier și fost președinte al PNL.

El face aluzie la rectificarea bugetară elaborată de guvernul Bolojan, rectificare în urma căreia deficitul bugetar al României va crește.

"Am adăugat aproape 24,5 de miliarde la deficit. Aceste sume adăugate la deficit sunt sume destinate cheltuielilor esențiale, pentru că nu puteam să nu plătim zona de asistență socială, cheltuieli legate de sănătate, cheltuieli legate de salarii, cheltuieli legate de pensii. Toate aceste sume trebuiau acoperite, bineînțeles, pentru că sunt cheltuieli obligatorii”, declara ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

Argumentația acestuia este însă contrazisă de Florin Cîțu - care și el, înainte să fie premier, a fost ministru de Finanțe.

"Când ameninți public că ești în incapacitate de plată, nu ar trebui să mai ai resurse bugetare ca să crești deficitul cu 25 miliarde lei (≈ 1,5 pp din PIB). Doar dacă ai mințit? Asta nu e consolidare, e hazard moral: arunci paie pe foc", avertizează fostul premier.

...citeste mai departe despre "Prin decizia de a majora din nou deficitul, guvernul împinge economia mai aproape de o criză bugetară, avertizează fostul premier Cîțu. "Credibilitatea oficială va fi zero"" pe Ziare.com

Ads