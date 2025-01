Trump începe mandatul cu un pas mare în piața cripto. Liderul SUA poate face avere dintr-o „glumă”. „Este un instrument de mare risc, cu potențial negativ pentru piață”

Donald Trump își începe oficial mandatul de președinte al Statelor Unite în 20 ianuarie. Cu câteva zile înainte de inaugurare, miliardarul a lansat o „monedă memă” cu câteva zile înainte de inaugurare, care a ajuns la o capitalizare de piață de aproape 11 miliarde de dolari americani înainte de inaugurare, deși a coborât până la momentul publicării acestei știri.

Luni, în jurul orei României 18.15, cotația unui $Trump era de 48 de dolari americani, ceea ce punea capitalizarea de piață la 9,6 miliarde de dolari, după un volum semnificativ de tranzacții în timpul zilei, conform Coin Market Cap. Vârful a fost atins în ziua precedentă, când activul avea un preț de aproape 75 de dolari. Aceasta face parte din categoria „monedelor memă” - cele lansate ca o glumă sau pentru exploatarea unei tendințe pe internet.

Lansarea activului a propulsat averea de pe hârtie a lui Trump în stratosferă. În circulație sunt 200 de milioane de monede, în timp ce CIC Digital LLC, o organizație care se descrie drept afiliată a afacerii președintelui, The Trump Organization, și Fight Fight Fight LLC dețin un morman de 800 de milioane. Atunci, Trump are la acest moment peste 48 de miliarde în monedă, ceea ce l-ar aduce în rândul celor mai bogați oameni ai planetei, conform The Telegraph.

Ceea ce a făcut prețul monedei Trump să pice este faptul că exact soția președintelui, Melania, și-a lansat propria monedă memă duminică, care a atras rapid interesul oamenilor. Aceste active sut descrise chiar în interiorul comunității cripto drept speculative, neavând nicio utilitate sau fundament în afară de pariere, scrie The Guardian. Astfel, au o volatilitate foarte mare și au fost inclusiv utilizate pentru înșelăciuni.

Mihai Daniel, expert și consultanrt pe piața criptomonedelor, spune că jetonul președintelui este foarte riscant.

„Este un instrument financiar de mare risc, cu potențial negativ pentru piață și cu siguranță adresat investitorilor de moment. Personal, nu aș investi în astfel de proiecte”, a declarat acesta pentru Ziare.com.

Daniel și-a avertizat urmăritorii de pe YouTube în ceea ce privește astfel de active.

„Este un token (jeton – n.r.) de moment, creat pentru învestirea lui Donald Trump în funcție. În câteva ore a ajuns la o capitalizare de aproape 8 miliarde de dolari. Este un pericol real un token ca acesta pentru cei care caută oportunități de moment, mai ales pentru cei care tranzacționează cu efect de levier. Sfatul meu este să aveți mare grijă. Pump-ul a avut deja loc, nu știu dacă va mai crește, dar genul acesta de monede de foarte multe ori cad foarte agresiv, așa că mare atenție să nu vă păcăliți”, a subliniat Daniel într-un mesaj video de luni.

În astfel de situații, există o perioadă de „pompare” (pump, în engleză), adică o umflare a cotației pe fondul unui interes crescut, urmată de una de „descărcare” (dump, în engleză), în care marii deținători își vând deținerile și inundă piața cu active, iar prețul se prăbușește.

„Deși este tentant să dăm la o parte evenimentul ca doar un alt spectacol marca Trump, lansarea jetonului deschide o cutie a Pandorei cu întrebări etice și de reglementare”, a punctat Justin D'Anethan, un analist independent pe cripto, pentru Reuters. Acest pas făcut de Trump „estompează separarea dintre guvernare, profit și influență”, a mai punctat specialistul.

