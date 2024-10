Creatorul Bitcoin ar fi fost identificat. Ce spune acesta despre asocierea cu pseudonimul Satoshi Nakamoto

Noul documentar HBO Money Electric: The Bitcoin Mystery, regizat de Cullen Hoback (Q: Into the Storm), pretinde că a descoperit identitatea figurii evazive care până acum a fost cunoscută sub pseudonimul „Satoshi Nakamoto".

Documentarul, care a avut premiera pe 8 octombrie, explică, pentru începători, ce este criptomoneda și trece prin lunga sa istorie controversată. Mai multe persoane publice, inclusiv Donald Trump, sunt incluse descriind criptomoneda în documentar ca fiind o „înșelătorie", în contrapunct cu evoluția valorii Bitcoin de-a lungul anilor. Satoshi Nakamoto, cu o avere estimată la 1 trilion de dolari, este numele atribuit creatorului monedei descentralizate. Însă, potrivit documentarului, Nakamoto a dispărut cu ani în urmă, ducând la "cel mai mare mister al erei internetului".

Nakamoto ar fi creat Bitcoin în 2008, apoi a părut să dispară în jurul sfârșitului anului 2010 sau începutul anului 2011, înainte ca criptomoneda să ia cu adevărat avânt, relatează Yahoo! News.

Cullen Hoback a discutat cu diverși experți și persoane din interior, inclusiv CEO-ul Blockstream Adam Back, dezvoltatorul timpuriu Bitcoin Peter Todd și "Bitcoin Jesus" Roger Ver, pentru a descoperi de ce a dispărut Satoshi și, mai important, care este adevărata sa identitate.

Cine este Satoshi Nakamoto? Peter Todd neagă teoria din documentarul HBO

Omul de afaceri australian Craig Wright a pretins la un moment dat că este Nakamoto, ceea ce l-a exclus efectiv și, în cele din urmă, l-a adus în vizorul Înaltei Curți din Marea Britanie. Documentarul menționează și alte nume — cofondatorul Blockstream Gregory Maxwell, informaticianul Nick Szabo, cercetătorul și investitorul Wei Dei și regretatul pionier Bitcoin Hal Finney — înainte de a ajunge la un singur om: Peter Todd.

Peter Todd, un tânăr canadian care era încă student în primii ani ai Bitcoin, spune că nu s-a implicat în Bitcoin până în 2014. Documentaristul a descoperit însă dovezi că Todd a postat pe forumul Bitcoin încă din 2010, completând unul dintre mesajele lui Nakamoto înainte de a dispărea de pe platformă, cu două zile înainte ca Nakamoto să dispară la rândul său.

„Ca să clarific, nu sunt Satoshi", a declarat Peter Todd pentru CNN, acuzând că filmul este „iresponsabil" și că îi pune viața în pericol.

Acesta a mai menționat că teoria din film nu este complet fundamentată, susținând că nu a fost contactat de HBO înainte de lansarea documentarului și nu i s-a oferit șansa de a viziona filmul înainte de difuzarea sa. „Transformă câteva coincidențe în ceva mult mai mare. Ironia face că acesta este un semn distinctiv al gândirii conspiraționiste", a mai completat Todd.

Un purtător de cuvânt al HBO nu a răspuns solicitării de comentarii a CNN. HBO, la fel ca CNN, este deținută de Warner Bros. Discovery. Cu toate acestea, regizorul filmului a declarat pentru CNN că nu este surprins de faptul că Todd a negat și rămâne încrezător în concluzia documentarului său.

