ASF critică regulamentul UE pe criptomonede. „Mirajul lor este mare. Nu sunt instrumente de investiții"

Un reprezentant al Autorității de Supraveghere Financiară și-a exprimat miercuri, 11 septembrie, nemulțumirile față de un regulament european care permite cumpărarea de criptoactive, dar le lipește în același timp de piețe de capital.

În opinia șefului de serviciu, criptoactivele nu sunt instrumente de investiții, fiind mai degrabă la "periferie" și nu "legate intim de piața de capital", conform Agerpres.

"Acest regulament european, care deschide calea cumpărării de criptomonede într-un mediu reglementat de către populaţia din Uniunea Europeană, lipeşte, într-un fel, aşa, într-un mod nefericit, acest domeniu de piaţa de capital. Aceste active digitale nu sunt instrumente de investiţii, nu sunt deloc o cale prin care să poţi să îţi acumulezi şi să îţi multiplici resursele pe care le le economiseşti. E adevărat că mirajul lor este mare. Am văzut şi anumite statistici care erau chiar îngrijorătoare, aşa cum că o treime din antreprenori au cumpărat deja astfel de active. Noi le privim ca o periferie a zonei de investiţii, deci nu putem să spunem că sunt într-un mod intim legate de piaţa de capital. Vă daţi seama că pe termen lung nimeni n-ar vrea să se expună pe astfel de produse, care într-adevăr poate că determină un apetit pentru anumite persoane să le speculeze, dar aici trebuie să avem mare grijă, pentru că totuşi ele sunt în piaţă de mai mult de 10 ani. Prestatorii de astfel de servicii au fost într-o zonă nereglementată. Din ce am văzut, practic din toate ştirile, acest domeniu se confruntă cu un risc foarte mare de atacuri cibernetice. Deci e o zonă unde poţi foarte uşor să rămâi fără aceste deţineri. Este o zonă în care există riscuri foarte mari de manipulare a pieţei printr-o evoluţie foarte abruptă asupra preţului acestor active", a spus Radu Toia, şef al Serviciului Autorizare-Monitorizare Intermediari şi Instituţii din cadrul Sectorului Instrumente şi Investiţii Financiare al Autorităţii de Supraveghere Financiară, la Forumul Pieţei de Capital, eveniment organizat de Financial Intelligence.

Ads

El a menţionat că acest domeniu ar trebui să fie gestionat de mai multe instituţii din România.

De asemenea, Radu Toia a precizat că aceste active nefiind instrumente financiare nu sunt protejate de nicio schemă de compensare a investitorilor.

"Este o zonă cu un risc foarte mare de spălare a banilor şi practic prin achiziţionarea acestor aşa-zise instrumente, prin achiziţionarea acestor active, te asociezi practic într-o zonă total netransparentă, nici nu ştii cu cine. Lucrăm într-adevăr la un cadru pentru implementarea acestui regulament în România, dar este un efort colectiv al mai multor instituţii din România pentru stabilirea atribuţiilor", a mai spus Radu Toia.

...citeste mai departe despre "ASF critică regulamentul UE pe criptomonede. „Mirajul lor este mare. Nu sunt instrumente de investiții"" pe Ziare.com

Ads