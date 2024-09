Basescu: am putea analiza coborarea cotei unice de la 16% la 14%, in 2011

"Eu nu vorbesc in programul meu electoral acum despre o relaxare fiscala pentru ca este nerealista. Avem un deficit al bugetului de stat de peste opt la suta, ceea ce inseamna ca trebuie sa ne asezam in zona prudentei. Va trebui sa vedem in 2011, daca se reia cresterea economica la parametri suficient de ridicati, am putea analiza coborarea cotei unice de la 16 la suta la 14 la suta, dar nu mai mult", a spus Traian Basescu la dezbaterea organizata la Cluj, cu liderul liberal Crin Antonescu.

El a facut aceasta afirmatie la solicitarea moderatorului dezbaterii, Mihnea Maruta, privind opinia sa despre cota unica.



La randul sau, Crin Antonescu a spus ca, daca va fi ales, va actiona ca presedinte, astfel incat viitorul Guvern al Romaniei sa ia in plan economic masuri privind reducerea cotei unice si a TVA.



"Cota unica va scadea, va scadea si TVA si se va rezolva acest paienjenis fiscal. O va face guvernul care va avea in program aceste lucruri. Ca din acest guvern vor fac parte PNL, PSD sau PDL, se va discuta. Eu, ca presedinte, voi actiona ca un guvern sa actioneze hotarat in plan economic cu aceste masuri", a spus liderul liberal.

Ads