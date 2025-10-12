Florin Cîțu, ironic: "Nu eliminăm controlul prețurilor pentru 17 produse – ar exploda prețurile și ne interesează soarta românilor. Dar creștem TVA la majoritatea produselor și serviciilor"

Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 23:53
334 citiri
Florin Cîțu, ironic: "Nu eliminăm controlul prețurilor pentru 17 produse – ar exploda prețurile și ne interesează soarta românilor. Dar creștem TVA la majoritatea produselor și serviciilor"
Florin Cîțu, fost premier - FOTO Hepta

Fostul premier Florin Cîțu (PNL) transmite un mesaj ironic la adresa "socialiștilor" (aluzie la liderii PSD) care s-au opus eliminării plafonării la adaosul comercial pentru alimentele de bază.

După cum se știe, premierul Bolojan, actualul președinte al PNL, dorea eliminarea plafonării adaosului comercial. Dar, după negocieri, coaliția de guvernare (PNL-PSD-USR-UDMR) a decis prelungirea plafonării până la data de 31 martie 2026.

Comentariul ironic postat de Florin Cîțu pe acest subiect este următorul:

"Logică socialistă.

Nu eliminăm controlul prețurilor pentru 17 produse – ar exploda prețurile și „ne interesează soarta românilor”.

Dar creștem TVA la majoritatea produselor și serviciilor de la 19% la 21%."

După cum se știe, Florin Cîțu a fost ministru de Finanțe, apoi șef al Guvernului și președinte al PNL. După ce a pierdut aceste funcții, Cîțu a criticat permanent dorința PNL de a accepta PSD drept partener de guvernare.

...citeste mai departe despre "Florin Cîțu, ironic: "Nu eliminăm controlul prețurilor pentru 17 produse – ar exploda prețurile și ne interesează soarta românilor. Dar creștem TVA la majoritatea produselor și serviciilor"" pe Ziare.com

Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
Coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR analizează scăderea salariilor cu 10% în administrația centrală anul viitor, concomitent cu reforma administrației locale. În instituțiile care au...
Până la 15 octombrie, Comisia Europeană așteaptă explicațiile României privind reducerea deficitului, avertizează Florin Cîțu
Până la 15 octombrie, Comisia Europeană așteaptă explicațiile României privind reducerea deficitului, avertizează Florin Cîțu
Pe 15 octombrie 2025 este data-limită impusă de Comisia Europeană până la care autoritățile României trebuie să explice ce măsuri au luat pentru a reduce deficitul, inclusiv în anul...
#cresterea TVA, #TVA majorare, #TVA, #Florin Citu, #preturi, #preturi alimente Romania, #plafonarea adaos comercial , #Stiri Preturi

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură
  2. Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
  3. O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova
  4. O superputere reînvie un obicei folosit de triburi, acum 8.000 de ani. Vinde mașini fără bani
  5. Cum a încercat fiul președintelui Biden să pună mâna pe terenul din jurul Ambasadei SUA de la București. Investigație New York Times
  6. Licitație încinsă pentru un tractor Universal U650, vechi de 18 ani. 13 fermieri s-au întrecut în oferte și au urcat prețul la o valoare neașteptată
  7. O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO
  8. Dacia lansează astăzi Hipster Concept, pregătită să devină mașina populară a viitorului VIDEO
  9. România ocupă un loc surpinzător în topul producătorilor de autoturisme din UE. A depășit mai multe țări importante
  10. Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm