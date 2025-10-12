Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au crescut cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”

Bucătar în bucătăria unui restaurant FOTO / Pixabay

HoReCa, servicii restaurant, catering, hotel cu mic-dejun, a fost un sector afectat de majorarea de TVA intrată în vigoare de la 1 august 2025. Doar că Guvernul a păstrat pentru acest domeniu cota redusă de 11 la sută, care a crescut de la 9 la sută.

Însă cum nu s-au mărit încasările, Guvernul intenționează să alinieze TVA din HoReCa la cota standard de TVA de 21 la sută.

Cei din domeniu se plâng că au scăzut vânzările, în contextul în care românii au început să renunțe la aceste servicii, când s-au confruntat cu creșteri de taxe.

Ziare.com a întrebat mai mulți reprezentanți ai industriei cum văd această măsură. Călin Cozma, președinte executiv al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR), spune că măsura ar fi incorectă.

„Este incorect și nedrept să se arunce vina pe restaurante atunci când încasările la buget nu cresc conform așteptărilor. Evaziunea fiscală există în multe domenii ale economiei, iar realitatea este că în HoReCa fenomenul este mult mai redus decât se sugerează. Motivul este simplu: restaurantele și hotelurile sunt extrem de vizibile, monitorizate și controlate constant.

Zonele ”gri” ale economiei

Fiecare bon fiscal emis, fiecare plată cu cardul sau rezervare online lasă o urmă.

Problema reală nu este aici, ci în zonele „gri” ale economiei, în importuri, în piețe, în comerțul informal – unde pierderile pentru stat sunt mult mai mari. Din păcate, e mai ușor să acuzi un sector vizibil precum HoReCa decât să ataci adevăratele surse de evaziune”, a declarat Călin Cozma, președinte executiv FPIOR.

Cei din domeniu atrag atenția că a scăzut consumul, ceea ce va afecta și bugetul de stat.

„Guvernul trebuie să înțeleagă că scăderea consumului, generată de creșterea TVA și de presiunea generală pe bugetele familiilor, este principalul motiv pentru care încasările nu s-au majorat. Dacă oamenii nu mai ies la restaurant și nu mai merg în vacanțe, atunci încasările la stat scad, nu cresc. Nu pentru că nu se emit bonuri, ci pentru că mesele rămân goale”, a adăugat Călin Cozma.

„O nouă creștere de TVA ar fi devastatoare. Industria este deja la limita profitabilității, după pandemie, scumpiri și majorările fiscale din ultimul an. O nouă taxare ar fi „bomboana de pe colivă” pentru multe afaceri și ar duce la falimente în lanț”, a declarat și Valentin Șoneriu, președinte FPIOR.

„Vânzările au scăzut vizibil”

După creșterea de TVA din august, dar și a altor taxe, cei din domeniu spun că au scăzut vânzările.

„Vânzările au scăzut vizibil. Restaurantele și hotelurile raportează în medie minus 10–20% la încasări. Românii ies mai rar, cheltuie mai puțin, iar turismul intern resimte această presiune direct”, a adăugat Valentin Șoneriu.

Însă, și prețurile au crescut, odată cu taxele.

„Da, inevitabil (au crescut prețurile – n.r.). Restaurantele și hotelurile nu au putut absorbi majorarea fiscală, iar prețurile au crescut cu 5–15%. Din păcate, acest lucru lovește exact în clienți și reduce și mai mult consumul”, spune Corina Macri, vicepreședinte FPIOR.

O nouă creștere de taxe în HoReCa, spun cei din domeniu, ar afecta și angajații, nu doar clienții.

„Ar însemna închiderea multor afaceri, concedieri și pierderea a mii de locuri de muncă. Primii afectați vor fi angajații vulnerabili, inclusiv muncitorii imigranți, iar industria românească de ospitalitate ar pierde teren în fața competiției externe”, spune Cătălin Mahu, fondatorul unui lanț de restaurante cu specific românesc din București.

„Restaurantele au mai puțini clienți, rezervările de vacanțe se fac pe perioade mai scurte și cu bugete reduse, iar consumul mediu pe client a scăzut. Pentru români, mesele în oraș sau concediile nu mai sunt o prioritate, ci un lux. Iar pentru industrie, asta înseamnă o scădere abruptă a cererii și o presiune uriașă pe supraviețuire”, a declarat Răzvan Baltă, președinte HoReCa Botoșani.

Creșterea TVA de la 1 ianuarie, ”o discuție”

Posibilitatea creșterii TVA a fost confirmată și de președintele Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a afirmat, miercuri, că în coaliție nu există nicio discuție privind o nouă majorare a TVA, la 23-24%. Totuși, șeful statului a spus că există posibilitatea ca industria ospitalității să fie afectată anul viitor.

„La HoReCa este o discuție, într-adevăr, dar de la 1 ianuarie”, a afirmat el.

