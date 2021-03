Ce venituri iti ia in considerare banca pentru un credit

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, la ce venituri se uita banca atunci cand vrei credit.Daca ai un salariu din mediul privat, ai sanse pentru a merge pe o rata de 35-40% din acesta, desi nu iti recomand sa te indatorezi atat de mult, mai ales pe termen lung.In schimb, daca ai un salariu care iti cuprinde si anumite sporuri, bonusuri sau prime, ore suplimentare, norma de hrana si altele, atunci acestea iti vor fi luate si ele in calcul (depinzand de banca) dar numai in anumite procente.Spre exemplu, in cazul indemnizatiei de cresterea a copilului, poti accesa un credit numai pe durata cat inca mai incasezi acest venit.Daca faci parte din categoria personalului navigant sau a soferilor de tir, atunci trebuie sa stii ca si diurna se ia in calcul, dar din nou, aici depinde de la o banca la alta.Daca activezi intr-o profesie liberala, atunci trebuie sa stii ca PFA-urile din acest domeniu pot primi credit, dar in anumite conditii. Unele banci cer ca tu sa ai activitate de minim 2 ani incheiati, altele cer doar un an.Contractele pe drepturi de autor sunt acceptate in proportie de 75-85% la bancile mai restrictive, dar sunt si intitutii financiare sau nefinanciare care tin cont de 100% din acestea.Chiriile sau veniturile din dobanzi care provin de la produse de investitii sunt luate in considerare (uneori in procent de doar 50%), dar ele sunt vazute ca un venit suplimentar sau secundar la salariu.De asemenea, bursele de merit, medicale sau altele sunt luate si ele in calcul.Pe de alta parte, cel mai greu de acordat credite sunt cele care se bazeaza pe veniturile din strainatate pentru ca nu pot fi verificate atat de usor de banci, in timp ce, la polul opus sunt creditele date pe pensie, ele fiind cel mai usor de verificat. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Cel mai util sfat legat de investitii, pe care il ignoram din cauza lacomieiCele mai ciudate riscuri pe care le acopera asiguratorii din RomaniaCum sa iti calculezi singur salariul netCum pierdem bani din cauza fricii, atunci cand vrem sa castigam ...citeste mai departe despre " Ce venituri iti ia in considerare banca pentru un credit " pe Ziare.com