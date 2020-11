Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara, diferentele dintre cele doua variante.Vei vedea cat de utile sunt ambele calcule pentru decizia pe care urmeaza sa o iei. Hai sa le luam pe rand!Credit cu rate egaleMarele avantaj la creditul cu rate egale este ca te poti incadra la o suma mai mare, daca asta iti doresti, dar vei avea si mai mult de rambursat fata de celalalt credit.Creditul cu rate descrescatoareLa acesta, calculul ti se face in functie de prima rata, pentru ca aceasta este cea mai mare, apoi urmatoarele sunt in scadere (dupa cum ii spune si denumirea). Partea buna la acest credit este ca e mai ieftin decat unul cu rate egale, din motivul expus mai sus: iei mai putini bani.CITESTE SI:Bugetul celor trei coloane sau cum sa economisesti cand crezi ca nu ai baniTrei cele mai frecvente greseli pe care le poti face cu privire la pensionareDe ce este bine sa investesti bani pe bursa cand e criza ...citeste mai departe despre " Rate descrescatoare sau egale? Avantaje si dezavantaje " pe Ziare.com