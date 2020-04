Peste 150.000 de persoane fizice si aproximativ 10.000 de companii au solicitat amanarea platii ratelor la credite

"Peste 150.000 de persoane fizice (au solicitate amanarea ratelor la credite - n.r.) si aproximativ 10.000 de companii. Din aproximarile pe care le facem in momentul de fata", a spus Florin Danescu, intrebat care este numarul de cereri de amanare a ratelor la credite primit de banci.Potrivit presedintelui executiv al ARB, clientii au inceput sa depuna cereri de cand bancile au oferit solutii, dar volumul a crescut foarte mult in ultimele zile, dupa aparitia normelor de aplicare pentru Ordonanta 37.El a mentionat ca cererile se pot depune pana la jumatatea lunii mai, iar daca ritmul de crestere a numarului de solicitari se mentine, se consuma portofoliul de clienti. "Nu stiu daca ar fi bine, ca nu e vorba de resurse sau ca nu ar vrea bancile. Doamne fereste! Ci de faptul ca inseamna ca oamenii nu ar face selectia intre cei care chiar au nevoie sau pur si simplu ar cere toata lumea fara sa aiba nevoie. Ar fi o greseala pentru ca si-ar incarca nota de plata fara rost", a declarat Florin Danescu.De asemenea, el a mentionat ca volumul este foarte mare pe comunicare nu numai despre credite, dar si pentru restul produselor. Clientii ar putea sa foloseasca si email-ul pentru a solicita amanarea platii ratelor.Guvernul a aprobat, saptamana trecuta, normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare, ce stabilesc conditiile in care creditorii aproba solicitarile, perioada de amanare si perioada de prelungire a creditelor amanate, iar in cazul imprumuturilor ipotecare, modul de esalonare si garantare a dobanzilor.Pentru creditele ipotecare, perioada pentru care se acorda facilitatile de suspendare la plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane se stabileste conform optiunii debitorului, ce poate fi exprimata o singura data, si este cuprinsa intre o luna si 9 luni, fara a putea depasi data de 31 decembrie 2020. Scadenta ultimei rate incluse in perioada de suspendare la plata este cel mai tarziu data de 31 decembrie 2020.Creditorul aproba solicitarea debitorului care declara pe proprie raspundere ca i-au fost afectate veniturile proprii si/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situatia grava generata de pandemia COVID-19 fata de nivelul inregistrat anterior declararii starii de urgenta, si se afla in imposibilitatea de a onora obligatiile de plata aferente creditului.Poate beneficia de acordarea facilitatii de suspendare a obligatiei de plata a ratelor debitorul care transmite solicitarea catre creditor cel mai tarziu in 45 de zile de la intrarea in vigoare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020. Prevederea se aplica tuturor debitorilor, persoane fizice sau firme.