Pasii pe care trebuie sa ii faci pentru a negocia bine cu banca restructurarea creditului

Nu te sfii sa spui adevarul, te va ajuta mai mult in aceasta etapa decat dupa. In plus, de cele mai multe ori cand apar astfel de probleme, intervine si rusinea. Las-o deoparte! De felul in care interactionezi acum depinde viitorul tau financiar.Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, ce pasi trebuie sa urmezi in cazul restructurarii creditului.La o prima discutie, ofiterul de credit iti va spune care sunt posibilitatile de restructurare a creditului, va face mai multe simulari pentru un nou plan de rambursare si veti decide impreuna care este cel mai convenabil pentru tine.Dupa ce ai semnalat bancii toate problemele pe care le ai, se va trece la completarea documentatiei aferente, iar dupa ce aceasta este realizata banca va analiza si va lua o decizie care sa fie benefica pentru ambele parti.Creditorul vrea ca, prin restructurarea unui imprumut, sa obtina o solutie de rambursare avantajoasa care sa te ajute pe toata perioada dificila, dar sa si pastreze un nivel de risc rezonabil al creditului.