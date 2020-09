Ziare.com va explica, in cadrul rubricii Educatie financiara, unii termeni bancari de care v-ati putea lovi si pe care ar fi bine sa-i cunoasteti.O parte dintre cei care au auzit aceasta expresie - costul total al creditului - au retinut ca inseamna doar banii pe care trebuie sa-i achite pentru deschiderea dosarului, taxa pentru Arhiva electronica si altele. Problema este ca acestea sunt costurile initiale ale unui credit.Costul total al creditului se refera la toata suma pe care tu o ai de rambursat, pe langa banii pe care banca ti i-a imprumutat. Mai exact, este vorba despre toate costurile, de la dobanda, comisioane pana la orice alta taxa pe care tu o vei avea de achiat in cadrul contractului incheiat cu creditorul.Astfel ca, daca doresti sa iei un credit in valoare de 10.000 de lei, pe o perioada de cinci ani, sa spunem, la o dobanda de 7,5%, vei avea o rata lunara de 199,21 de lei. Dar nu asta este cel mai important, ci faptul ca, pana la finalul creditului, tu vei fi achitat catre banca o suma de 11.952,60 de lei.Asta inseamna ca din aceasta suma scazi cei 10.000 de lei si vei vedea care sunt costurile totale ale imprumutului tau. Adica aproape 2.000 de lei. La acesti bani mai adaugi si alte taxe si comisioane pe care le-ai achitat la inceput si vei vedea cat te-a costat cu totul imprumutul pe cinci ani.Rubrica "Educatie financiara" este sustinuta de Libra Internet Bank. ...citeste mai departe despre " Lucruri mai putin stiute despre costul total al unui credit bancar. Ce reprezinta, concret, acest lucru " pe Ziare.com